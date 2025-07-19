ТОП-5 подержанных автомобилей из США до $20 тыс. (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 подержанных автомобилей из США до $20 тыс. (фото)

Технологии&Авто
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ТОП-5 подержанных автомобилей из США до $20 тыс. (фото)
ТОП-5 подержанных автомобилей из США до $20 тыс. (фото)
Американские производители предлагают много доступных, надежных и относительно недорогих в обслуживании моделей.
Uamotors рассказывает, какие модели достойны внимания среди подержанных авто до 20 тысяч долларов.

Ford Fusion второго поколения

Если у нас это название ассоциируется с компактным хэтчбеком, то на американском рынке это просторный седан со стильным дизайном, богатым оснащением и надежными бензиновыми или гибридными двигателями.
ТОП-5 подержанных автомобилей из США до $20 тыс. (фото)
Многие версии имеют полный привод и автомат, славящиеся долговечностью.
Хотя некоторые опасения вызывает вариатор гибридных модификаций, серьезных проблем с ним обычно не возникает. Авто экономичное, а запчасти доступные.

Chevrolet Cruze второго поколения

На рынке встречаются как дорестайлинговые, так и обновленные версии. Автомобиль предлагается с турбированным бензиновым или дизельным мотором, а некоторые имеют механику вместо автомата.
ТОП-5 подержанных автомобилей из США до $20 тыс. (фото)
Привод передний, но машина приятно удивляет расходом топлива, дешевизной обслуживания и долговечностью.

Jeep Grand Cherokee третьего поколения

Поклонникам больших SUV следует обратить внимание на этот автомобиль. За 20 тысяч долларов можно найти авто в хорошем состоянии.
ТОП-5 подержанных автомобилей из США до $20 тыс. (фото)
Бензиновые двигатели известны своей надежностью, хотя дизельные могут нуждаться в дополнительных затратах.

Шевроле Tahoe второго поколения

Такое авто будет старше двадцати лет, однако даже подержанные машины могут храниться в неплохом состоянии.
ТОП-5 подержанных автомобилей из США до $20 тыс. (фото)
Комфорт, проходимость и агрессивный стиль — его преимущества, но автоматическая коробка и кузов могут нуждаться в ремонте.

Cadillac Escalade третьего поколения

Несмотря на возраст, многие такие авто хорошо сохранились. Их двигатель и коробка передач имеют большой ресурс, но владельцу придется смириться с высоким расходом топлива. Гибридная версия более экономична, однако менее надежна.
ТОП-5 подержанных автомобилей из США до $20 тыс. (фото)
Помимо этих пяти есть и другие интересные американские модели — те же Dodge Neon или Chrysler PT Cruiser можно купить за доступные деньги и пользоваться ими долго без лишних хлопот.
Такие авто долговечны, недороги в ремонте и приятно удивляют комфортом даже спустя годы.
По материалам:
uamotors
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