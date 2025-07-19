С начала года украинцы уплатили 37,7 млн добровольных взносов на пенсионное страхование — Finance.ua

С начала года украинцы уплатили 37,7 млн добровольных взносов на пенсионное страхование
В систему общеобязательного государственного пенсионного страхования в январе-июне 2025 года поступило 37,7 млн грн добровольных взносов.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Так, с начала 2025 года по состоянию на 1 июля в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлен 16 581 добровольный платеж на общую сумму 37,7 млн грн.
Большинство добровольных взносов — 14 324 — были сделаны для приобретения собственного страхового стажа. Еще 2 257 плательщиков перечислили средства в пользу других лиц.
Подавляющее большинство платежей — 11303 (68%) сделаны в размере минимального страхового взноса, который составляет 1760 грн.
Всего с момента реализации сервиса, с марта 2023 года, через портал электронных услуг ПФУ было осуществлено около 43,3 тыс. платежей на общую сумму 102,6 млн грн.
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