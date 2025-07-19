С начала года украинцы уплатили 37,7 млн добровольных взносов на пенсионное страхование — Finance.ua

С начала года украинцы уплатили 37,7 млн добровольных взносов на пенсионное страхование Сегодня 07:15

С начала года украинцы уплатили 37,7 млн добровольных взносов на пенсионное страхование

В систему общеобязательного государственного пенсионного страхования в январе-июне 2025 года поступило 37,7 млн грн добровольных взносов.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Так, с начала 2025 года по состоянию на 1 июля в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования осуществлен 16 581 добровольный платеж на общую сумму 37,7 млн грн.

Большинство добровольных взносов — 14 324 — были сделаны для приобретения собственного страхового стажа. Еще 2 257 плательщиков перечислили средства в пользу других лиц.

Подавляющее большинство платежей — 11303 (68%) сделаны в размере минимального страхового взноса, который составляет 1760 грн.

Всего с момента реализации сервиса, с марта 2023 года, через портал электронных услуг ПФУ было осуществлено около 43,3 тыс. платежей на общую сумму 102,6 млн грн.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.