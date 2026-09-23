Посылки вне очереди: Укрпочта изменила порядок работы городских отделений Сегодня 10:02 Отделение Укрпочты

Укрпочта изменила порядок обслуживания клиентов в большинстве городских отделений. Теперь приоритет — для почтовых отправлений, их будут принимать и выдавать вне очереди.

Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.

Что изменится

Первым приоритетом в отделениях станет прием посылок.

Вторым — их выдача.

Обе операции будут проводить вне общей очереди.

С 23 сентября 2026 года соответствующие инструкции получили более 90% городских отделений Укрпочты, в которых более одного операционного окна. «Экспресс-окно» будет работать по новому принципу.

Как это будет работать

По словам Смелянского, такое решение связано с необходимостью как можно скорее отправлять посылки. Из-за воздушных тревог время работы отделений может сокращаться, поэтому каждая задержка может повлиять на срок доставки.

Как объяснил глава Укрпочты, чтобы посылка из Киева оказалась в Одессе на следующий день, ее нужно отправить максимум до 22:00. До этого отправление должно пройти сортировку и погрузку в автомобиль, что занимает около 1−2 часов без учета возможных тревог. Саму посылку из отделения нужно забрать ориентировочно в 18:00, чтобы успеть доставить ее в сортировочный центр.

Поэтому если клиент стоит в очереди, а при ожидании объявляют воздушную тревогу и отделение закрывается, посылку он сможет сдать уже после завершения тревоги. В таком случае она может отправиться только на следующий день. Если же отправление было принято до объявления тревоги, оно поедет в тот же день даже в случае последующего закрытия отделения.

Смелянский отметил, что компания стремится не допускать длительного пребывания в отделениях, в частности из-за рисков обстрелов.

По его словам, хотя Укрпочта полностью возмещает клиентам стоимость посылок в случае их потери при обстреле, финансовая компенсация не всегда может заменить получение самого отправления, особенно если внутри есть личные вещи.

А что с другими услугами

Финансовые услуги — в частности, выплата пенсий и проведение платежей — остаются услугами, которые клиент может получить в тот же день даже после завершения тревоги. Поэтому их обслуживание не имеет того же приоритета, как операции с посылками, которые нужно успеть отправить или выдать.

Правила работы во время «желтой» и «красной» тревоги остаются без изменений. Так, Укрпочта продолжает выдавать посылки, пенсии и другие выплаты по действующим правилам безопасности. В компании отмечали, что отделения работают по ранее установленным графикам и обеспечивают доступ к услугам в общинах по всей стране. Во время угрозы работников и посетителей призывают проходить к ближайшим укрытиям.