0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Посылки вне очереди: Укрпочта изменила порядок работы городских отделений

208
Отделение Укрпочты
Отделение Укрпочты
Укрпочта изменила порядок обслуживания клиентов в большинстве городских отделений. Теперь приоритет — для почтовых отправлений, их будут принимать и выдавать вне очереди.
Об этом сообщил глава Укрпочты Игорь Смелянский.

Что изменится

  • Первым приоритетом в отделениях станет прием посылок.
  • Вторым — их выдача.
Обе операции будут проводить вне общей очереди.
С 23 сентября 2026 года соответствующие инструкции получили более 90% городских отделений Укрпочты, в которых более одного операционного окна. «Экспресс-окно» будет работать по новому принципу.

Как это будет работать

По словам Смелянского, такое решение связано с необходимостью как можно скорее отправлять посылки. Из-за воздушных тревог время работы отделений может сокращаться, поэтому каждая задержка может повлиять на срок доставки.
Как объяснил глава Укрпочты, чтобы посылка из Киева оказалась в Одессе на следующий день, ее нужно отправить максимум до 22:00. До этого отправление должно пройти сортировку и погрузку в автомобиль, что занимает около 1−2 часов без учета возможных тревог. Саму посылку из отделения нужно забрать ориентировочно в 18:00, чтобы успеть доставить ее в сортировочный центр.
Поэтому если клиент стоит в очереди, а при ожидании объявляют воздушную тревогу и отделение закрывается, посылку он сможет сдать уже после завершения тревоги. В таком случае она может отправиться только на следующий день. Если же отправление было принято до объявления тревоги, оно поедет в тот же день даже в случае последующего закрытия отделения.
Читайте также
Смелянский отметил, что компания стремится не допускать длительного пребывания в отделениях, в частности из-за рисков обстрелов.
По его словам, хотя Укрпочта полностью возмещает клиентам стоимость посылок в случае их потери при обстреле, финансовая компенсация не всегда может заменить получение самого отправления, особенно если внутри есть личные вещи.

А что с другими услугами

Финансовые услуги — в частности, выплата пенсий и проведение платежей — остаются услугами, которые клиент может получить в тот же день даже после завершения тревоги. Поэтому их обслуживание не имеет того же приоритета, как операции с посылками, которые нужно успеть отправить или выдать.
Место для вашей рекламы
Правила работы во время «желтой» и «красной» тревоги остаются без изменений. Так, Укрпочта продолжает выдавать посылки, пенсии и другие выплаты по действующим правилам безопасности. В компании отмечали, что отделения работают по ранее установленным графикам и обеспечивают доступ к услугам в общинах по всей стране. Во время угрозы работников и посетителей призывают проходить к ближайшим укрытиям.
В то же время, Укрпочта готовит предложения по учету особенностей работы национального почтового оператора в зимний период. Следующим шагом компания называет запуск станций самообслуживания и увеличение количества почтоматов.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
УкрпочтаПочтомат
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems