FinRetail 2026 пройдет сразу в двух форматах: какой будет конференция
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FinRetail — ивент, объединяющий практиков
финтех-индустрии, фаундеров, банкиров,
представителей e-commerce и регуляторов
рынка. В фокусе конференции — будущее
финансового сектора, внедрение инноваций
и развитие ритейла. Мероприятие пройдет
в Киеве 9 октября в безопасном формате
для спикеров и участников.
Из-за
усиления обстрелов столицы столица
конференция будет проведена в укрытии.
Это поможет избежать перерывов на
воздушные тревоги и обеспечить
безопасность всех присутствующих. В то
же время, участники смогут сосредоточиться
на выступлениях спикеров и получить
как можно больше полезной информации
для себя.
Спикерами
выступят представители НБУ, банков,
МФО, ритейлеров. Участники смогут,
например, лично познакомиться и пообщаться
с C-Level руководителями таких крупнейших
ритейлеров Украины как Prom, EVA, UPG,
«Эпицентр». Или же задать вопрос
регулятору во время нетворкинга. Среди
спикеров, в частности, будут:
Ольга Васильева, (НБУ);
Сергей Макаренко (Приват Банк);
Антонина Паламарчук, (ПВБКИ);
Владимир Довгаль, (Aventus Ukraine);
Руслан Тимощук, (Твоя Позика).
Эти
и многие другие эксперты обсудят тренды
рынка, инновации, актуальные направления
развития украинской экономики,
масштабирование компаний, развитие
ритейла и пути привлечения клиентов.
Среди прочего, будут говорить об Open
Banking в Украине и новых правилах для
банков, финтеха и ритейла, будут сравнивать
способы оплаты банковской картой и Pay
by Bank в контексте того, какая из оплат
будет дешевле для ритейла, обсудят пути
предоставления кредита при покупке без
перехода в банк, внутри checkout, а особое
внимание уделят развитию ИИ и его влиянию
на поведение и выбор клиента.
Полную
программу FinRetail 2026 можно просмотреть
на странице конференции. А также
приобрести билеты на ивент.
FinRetail
в этом году впервые пройдет одновременно
офлайн и онлайн. Поэтому можно выбрать
самый удобный для себя способ участия.
Онлайн-участие
подойдет тем, кто хочет получить как
можно больше полезной информации для
себя и своей деятельности. А офлайн —
это билет к новым полезным знакомствам
или даже партнерствам, а также к
нетворкингу с топами рынка.
Станьте
частью FinRetail 2026 и узнайте первыми о том,
куда идет рынок и как работать с этими
изменениями.