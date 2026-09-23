FinRetail 2026 пройдет сразу в двух форматах: какой будет конференция Сегодня 09:30 FinRetail 2026 пройдет сразу в двух форматах: какой будет конференция

FinRetail — ивент, объединяющий практиков финтех-индустрии, фаундеров, банкиров, представителей e-commerce и регуляторов рынка. В фокусе конференции — будущее финансового сектора, внедрение инноваций и развитие ритейла. Мероприятие пройдет в Киеве 9 октября в безопасном формате для спикеров и участников.

Из-за усиления обстрелов столицы столица конференция будет проведена в укрытии. Это поможет избежать перерывов на воздушные тревоги и обеспечить безопасность всех присутствующих. В то же время, участники смогут сосредоточиться на выступлениях спикеров и получить как можно больше полезной информации для себя.

Спикерами выступят представители НБУ, банков, МФО, ритейлеров. Участники смогут, например, лично познакомиться и пообщаться с C-Level руководителями таких крупнейших ритейлеров Украины как Prom, EVA, UPG, «Эпицентр». Или же задать вопрос регулятору во время нетворкинга. Среди спикеров, в частности, будут:

Ольга Васильева, (НБУ);

Сергей Макаренко (Приват Банк);

Антонина Паламарчук, (ПВБКИ);

Владимир Довгаль, (Aventus Ukraine);

Руслан Тимощук, (Твоя Позика).

Эти и многие другие эксперты обсудят тренды рынка, инновации, актуальные направления развития украинской экономики, масштабирование компаний, развитие ритейла и пути привлечения клиентов. Среди прочего, будут говорить об Open Banking в Украине и новых правилах для банков, финтеха и ритейла, будут сравнивать способы оплаты банковской картой и Pay by Bank в контексте того, какая из оплат будет дешевле для ритейла, обсудят пути предоставления кредита при покупке без перехода в банк, внутри checkout, а особое внимание уделят развитию ИИ и его влиянию на поведение и выбор клиента.

Полную программу FinRetail 2026 можно просмотреть на странице конференции. А также приобрести билеты на ивент.

Два формата FinRetail 2026

FinRetail в этом году впервые пройдет одновременно офлайн и онлайн. Поэтому можно выбрать самый удобный для себя способ участия.

Онлайн-участие подойдет тем, кто хочет получить как можно больше полезной информации для себя и своей деятельности. А офлайн — это билет к новым полезным знакомствам или даже партнерствам, а также к нетворкингу с топами рынка.