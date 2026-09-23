Финансовая ситуация сверхсложная: Гетманцев рассказал, что будет с соцвыплатами Сегодня 09:15 — Казна и Политика Социальные расходы остаются одним из приоритетов государства

Финансовое состояние Украины сейчас сложнее, чем было в начале 2022 года после начала полномасштабного вторжения. На экономику оказывают влияние массированные атаки россии на энергетические объекты, проблемы с логистикой и топливный кризис на Ближнем Востоке. В результате возник значительный дефицит государственного бюджета.

Об этом заявил член фракции «Слуга Народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

В то же время, по его словам, государство продолжает осуществлять социальные выплаты и индексировать пенсии, а также повышать зарплаты отдельным категориям бюджетников.

Соцвыплаты не будут сокращать

По словам народного депутата, оснований для сокращения социальных выплат, в том числе пенсий, пока нет.

«Я не вижу оснований для урезания социальных выплат, в том числе пенсий. На днях Верховная Рада проголосовала за определенные решения, которые позволят получить очередные транши от партнеров. Думаю, что в октябре парламент примет необходимые документы, и мы получим деньги. Напомню, что в непростых условиях мы индексируем пенсии, увеличиваем некоторые выплаты. К примеру, с 2027 года в разы возрастут выплаты семьям с детьми с инвалидностью», — отметил политик.

Государство переносит часть капитальных расходов

Гетманцев отметил, что социальные росходы остаются одним из приоритетов государства после безопасности и обороны.

«Мы заботимся о „социалке“, которая на втором месте после безопасности и обороны. Хотя ситуация сегодня сверхсложная, мы будем делать все возможное, чтобы никаких задержек в финансировании социалки не было. Правительство действительно приняло решение о переносе капитальных расходов на декабрь этого года. И это следствие того состояния с финансами, которое есть в стране», — подчеркнул народный депутат.

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По его словам, Кабинет Министров должен отказаться от неэффективных программ.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что Украине нужно обеспечить десятки миллиардов долларов внешнего финансирования на 2027 год. Общая потребность во внешних ресурсах в следующем году оценивается в $52,6 млрд, в то время как в 2026 году страна уже привлекла $31,3 млрд.

Также мы рассказывали , что с 15 сентября средства из бюджета направляют на три направления: