Финансовая ситуация сверхсложная: Гетманцев рассказал, что будет с соцвыплатами
Финансовое состояние Украины сейчас сложнее, чем было в начале 2022 года после начала полномасштабного вторжения. На экономику оказывают влияние массированные атаки россии на энергетические объекты, проблемы с логистикой и топливный кризис на Ближнем Востоке. В результате возник значительный дефицит государственного бюджета.
Об этом заявил член фракции «Слуга Народа», глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
В то же время, по его словам, государство продолжает осуществлять социальные выплаты и индексировать пенсии, а также повышать зарплаты отдельным категориям бюджетников.
Соцвыплаты не будут сокращать
По словам народного депутата, оснований для сокращения социальных выплат, в том числе пенсий, пока нет.
«Я не вижу оснований для урезания социальных выплат, в том числе пенсий. На днях Верховная Рада проголосовала за определенные решения, которые позволят получить очередные транши от партнеров. Думаю, что в октябре парламент примет необходимые документы, и мы получим деньги. Напомню, что в непростых условиях мы индексируем пенсии, увеличиваем некоторые выплаты. К примеру, с 2027 года в разы возрастут выплаты семьям с детьми с инвалидностью», — отметил политик.
Государство переносит часть капитальных расходов
Гетманцев отметил, что социальные росходы остаются одним из приоритетов государства после безопасности и обороны.
«Мы заботимся о „социалке“, которая на втором месте после безопасности и обороны. Хотя ситуация сегодня сверхсложная, мы будем делать все возможное, чтобы никаких задержек в финансировании социалки не было. Правительство действительно приняло решение о переносе капитальных расходов на декабрь этого года. И это следствие того состояния с финансами, которое есть в стране», — подчеркнул народный депутат.
По его словам, Кабинет Министров должен отказаться от неэффективных программ.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что Украине нужно обеспечить десятки миллиардов долларов внешнего финансирования на 2027 год. Общая потребность во внешних ресурсах в следующем году оценивается в $52,6 млрд, в то время как в 2026 году страна уже привлекла $31,3 млрд.
Также мы рассказывали, что с 15 сентября средства из бюджета направляют на три направления:
- социальные расходы,
- зарплаты работникам бюджетной сферы,
- содержание военных.
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