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Cosmolot уплатил более 1,5 млрд грн налогов

Казна и Политика
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Cosmolot уплатил более 1,5 млрд грн налогов
Cosmolot уплатил более 1,5 млрд грн налогов
Свыше 1,5 млрд грн налогов и сборов перечислил Cosmolot в государственный бюджет с января 2024 года по август 2026 года.
С сентября 2026 года Cosmolot полноценно возобновил операционную деятельность в Украине. Несмотря на период блокировки и частичного ограничения деятельности, компания в полном объеме выполнила свои финансовые обязательства перед государством.
Всего с января 2024 года по август 2026 года Cosmolot перечислил в государственный бюджет более 1,54 млрд грн. Из них:
  • налог на прибыль и доход: более 1,43 млрд грн;
  • плата за лицензию более 57 млн грн;
  • другие налоги и сборы: более 46,3 млн грн.
В настоящее время операционная деятельность Cosmolot полностью восстановлена. Компания осуществляет деятельность на основании действующей лицензии в Украине, пройдя все этапы комплаенс-проверки, и принимает участие в тестировании Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ / ДСОМ).
Напомним, что в 2024 году компания была одним из крупнейших налогоплательщиков и перечислила в государственный бюджет около 2,4 млрд грн.
В конце этого же года Cosmolot вошел в состав американской Nevada Gaming Holding, цель которой — закрепить лидерство бренда на украинском и европейском рынках азартных игр и усилить вклад в государственный бюджет Украины.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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