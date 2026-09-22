Cosmolot уплатил более 1,5 млрд грн налогов Сегодня 17:11 — Казна и Политика Cosmolot уплатил более 1,5 млрд грн налогов

Свыше 1,5 млрд грн налогов и сборов перечислил Cosmolot в государственный бюджет с января 2024 года по август 2026 года.

С сентября 2026 года Cosmolot полноценно возобновил операционную деятельность в Украине. Несмотря на период блокировки и частичного ограничения деятельности, компания в полном объеме выполнила свои финансовые обязательства перед государством.

Всего с января 2024 года по август 2026 года Cosmolot перечислил в государственный бюджет более 1,54 млрд грн. Из них:

налог на прибыль и доход: более 1,43 млрд грн;

плата за лицензию более 57 млн грн;

другие налоги и сборы: более 46,3 млн грн.

В настоящее время операционная деятельность Cosmolot полностью восстановлена. Компания осуществляет деятельность на основании действующей лицензии в Украине, пройдя все этапы комплаенс-проверки, и принимает участие в тестировании Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ / ДСОМ).

Напомним, что в 2024 году компания была одним из крупнейших налогоплательщиков и перечислила в государственный бюджет около 2,4 млрд грн.