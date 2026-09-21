«Новая почта» будет останавливать работу во время любой воздушной тревоги Сегодня 09:25 В Новой почте объяснили, что длительные воздушные тревоги или их высокая периодичность влияют на работу логистической системы.

Новая почта будет приостанавливать работу отделений, терминалов, депо и других логистических объектов в случае объявления воздушной тревоги независимо от типа угрозы. В то же время, компания может остановить работу конкретного объекта даже без официальной тревоги в городе или области, если собственная система мониторинга зафиксирует потенциальную опасность.

Об этом сообщили в «Новой почте» в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

«Жизнь и безопасность людей для нас — абсолютный приоритет. В случае объявления воздушной тревоги, независимо от типа угрозы, действует четкий и незыблемый алгоритм: все рабочие процессы немедленно останавливаются, а работники переходят к ближайшему укрытию», — сообщили в компании.

Как компания возобновляет работу после тревог

В «Новой почте» объяснили, что длительные воздушные тревоги или их высокая периодичность влияют на работу логистической системы. Чтобы минимизировать последствия вынужденных остановок, компания заблаговременно отрабатывает сценарии быстрого возобновления работы.

При необходимости «Новая почта» привлекает дополнительный персонал, перераспределяет нагрузку между объектами и корректирует логистические маршруты.

Среди прочего, сокращение комендантского часа позволяет более эффективно планировать ночные и утренние операции, быстрее наверстывать накопленные объемы и поддерживать стабильность доставки. Таким образом, наличие такой опции дает дополнительное операционное окно, что отчасти компенсирует время, потерянное из-за вынужденных остановок во время воздушных тревог.

«Новая почта» переходит на децентрализованный фулфилмент

В «Новой почте» также сообщили о поэтапном внедрении перехода к децентрализованной модели фулфилмента.

«Поэтому говорить о финальной точке перехода некорректно, ведь мы адаптируем систему в соответствии с безопасной ситуацией и потребностями компании или клиентов», — уточнили в компании.

По ее данным, внедрение соответствующей модели позволяет минимизировать риски и обеспечить непрерывность работы сервиса. В частности, в рамках новой модели осуществляется распределение операций между разными площадками.

Однако в компании подчеркнули, что работают над усовершенствованием системы размещения товарных запасов, развивают дополнительные мощности и выстраивают резервные сценарии работы.