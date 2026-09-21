Украинцы стали самой большой группой получателей первых видов на жительство в ЕС Сегодня 09:14 — Мир Украинцы стали самой большой группой получателей первых видов на жительство в ЕС

Граждане Украины в 2025 году получили 335,1 тыс. первых видов на жительство в странах Европейского Союза. Это самый высокий показатель среди граждан государств за пределами ЕС.

Об этом сообщает Еxperts Club со ссылкой на данные Евростата.

На украинцев пришлось 8,7% всех первых видов на жительство, которые страны ЕС выдали гражданам третьих стран. Второе место заняли граждане Индии — 227,6 тыс. разрешений, или 5,9% от общего количества. Третье у Марокко — 202,1 тыс. разрешений, или 5,2%.

В целом, страны ЕС в 2025 году выдали около 3,9 млн первых ВНЖ гражданам третьих стран.

Количество разрешений для украинцев выросло

По сравнению с 2024 годом количество первых видов на жительство, выданных гражданам Украины, увеличилось на 13,6%. Годом ранее их было около 295 тыс.

Таким образом, несмотря на продолжение механизма временной защиты, количество украинцев, которые переходят или сразу оформляют другие основания для легального проживания в ЕС, остается значительным.

Читайте также Где в ЕС проживает больше всего украинских беженцев

Основной причиной получения первого вида на жительство украинцами была работа. По данным Евростата, около двух третей таких разрешений, выданных гражданам Украины в 2025 году, были связаны с трудоустройством.

Польша выдала 72% ВНЖ украинцам

Главным направлением оставалась Польша: на нее пришлось 72% всех первых видов на жительство, выданных украинцам в ЕС.