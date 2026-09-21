Украинцы стали самой большой группой получателей первых видов на жительство в ЕС
Граждане Украины в 2025 году получили 335,1 тыс. первых видов на жительство в странах Европейского Союза. Это самый высокий показатель среди граждан государств за пределами ЕС.
Об этом сообщает Еxperts Club со ссылкой на данные Евростата.
На украинцев пришлось 8,7% всех первых видов на жительство, которые страны ЕС выдали гражданам третьих стран. Второе место заняли граждане Индии — 227,6 тыс. разрешений, или 5,9% от общего количества. Третье у Марокко — 202,1 тыс. разрешений, или 5,2%.
В целом, страны ЕС в 2025 году выдали около 3,9 млн первых ВНЖ гражданам третьих стран.
Количество разрешений для украинцев выросло
По сравнению с 2024 годом количество первых видов на жительство, выданных гражданам Украины, увеличилось на 13,6%. Годом ранее их было около 295 тыс.
Таким образом, несмотря на продолжение механизма временной защиты, количество украинцев, которые переходят или сразу оформляют другие основания для легального проживания в ЕС, остается значительным.
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Основной причиной получения первого вида на жительство украинцами была работа. По данным Евростата, около двух третей таких разрешений, выданных гражданам Украины в 2025 году, были связаны с трудоустройством.
Польша выдала 72% ВНЖ украинцам
Главным направлением оставалась Польша: на нее пришлось 72% всех первых видов на жительство, выданных украинцам в ЕС.
При этом Евростат особо подчеркивает, что эти показатели не включают лиц, пользующихся временной защитой в связи с полномасштабным вторжением россии в Украину. Временная защита учитывается в отдельной статистике, поэтому 335,1 тыс. разрешений отображают другие основания для ВНЖ — прежде всего, работу, семью, образование и другие категории.
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