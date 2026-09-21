Мадяр анонсировал проверки состояния венгерских политиков за последние 20 лет
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр анонсировал внесение в парламент законопроекта, который позволит налоговым органам проверить состояние венгерских политиков за период до 20 лет
Кого могут проверить
Законопроект будет предусматривать проверки со стороны Национального управления налогов и таможни (NAV). Ведомство сможет устанавливать, соответствуют ли активы и образ жизни политиков их задекларированным доходам и имущественным декларациям.
Проверки могут охватывать период до 20 лет и касаться действующих политиков, а также лиц, чьи полномочия завершились за последние пять лет. Речь идет, в частности, о депутатах парламента, премьер-министрах, министрах и государственных секретарях.
Кроме того, проверке могут подлежать активы людей, приближенных к политикам.
Что будет в случае обнаружения нарушений
При выявлении признаков уголовного правонарушения следователи будут передавать информацию органам, ответственным за возврат и защиту активов.
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