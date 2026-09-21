Мадяр анонсировал проверки состояния венгерских политиков за последние 20 лет Сегодня 07:17 — Мир Фото: Facebook/Петер Мадяр

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр анонсировал внесение в парламент законопроекта, который позволит налоговым органам проверить состояние венгерских политиков за период до 20 лет

Как пишет Dilo, об этом сообщает Daily News Hungary.

Кого могут проверить

Законопроект будет предусматривать проверки со стороны Национального управления налогов и таможни (NAV). Ведомство сможет устанавливать, соответствуют ли активы и образ жизни политиков их задекларированным доходам и имущественным декларациям.

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Проверки могут охватывать период до 20 лет и касаться действующих политиков, а также лиц, чьи полномочия завершились за последние пять лет. Речь идет, в частности, о депутатах парламента, премьер-министрах, министрах и государственных секретарях.

Кроме того, проверке могут подлежать активы людей, приближенных к политикам.

Что будет в случае обнаружения нарушений