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Мадяр анонсировал проверки состояния венгерских политиков за последние 20 лет

Мир
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Фото: Facebook/Петер Мадяр
Фото: Facebook/Петер Мадяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр анонсировал внесение в парламент законопроекта, который позволит налоговым органам проверить состояние венгерских политиков за период до 20 лет
Как пишет Dilo, об этом сообщает Daily News Hungary.

Кого могут проверить

Законопроект будет предусматривать проверки со стороны Национального управления налогов и таможни (NAV). Ведомство сможет устанавливать, соответствуют ли активы и образ жизни политиков их задекларированным доходам и имущественным декларациям.
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Проверки могут охватывать период до 20 лет и касаться действующих политиков, а также лиц, чьи полномочия завершились за последние пять лет. Речь идет, в частности, о депутатах парламента, премьер-министрах, министрах и государственных секретарях.
Кроме того, проверке могут подлежать активы людей, приближенных к политикам.

Что будет в случае обнаружения нарушений

При выявлении признаков уголовного правонарушения следователи будут передавать информацию органам, ответственным за возврат и защиту активов.
По материалам:
Діло
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