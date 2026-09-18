Новые санкции США против россии: какие страны могут столкнуться с пошлинами Сегодня 16:06 — Мир «Адские санкции» против рф

«Адские санкции» США против россии предусматривают широкий спектр ограничений для компаний, которые помогают рф их обходить.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил уполномоченный президента Украины по поводу санкционной политики Владислав Власюк.

Энергетический сектор

По его словам, одним из главных направлений является энергетический сектор. Закон предусматривает возможность введения таможенных пошлин в размере до 100% на импорт из стран, остающихся среди пяти крупнейших покупателей российской сырой нефти и природного газа или способствующих обходу энергетических санкций.

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Власюк отметил, что за восемь месяцев текущего года Китай импортировал из россии 585 млн баррелей сырой нефти, Индия — 453 млн баррелей, а Турция — 44 млн баррелей. По его словам, именно эти страны могут стать объектами применения тарифов.

В этот список после обновления данных могут попасть Венгрия и Словакия.

В то же время, закон предусматривает отдельные исключения, а президент США будет иметь право отказаться от применения тарифов с согласия Конгресса.

Импорт газа в ЕС

Отдельно Власюк обратил внимание на поставку российского сжиженного природного газа (LNG) в Европу.

За январь-август лидерами по объемам импорта было три страны ЕС. Франция приобрела 4,3 млн тонн российского LNG, Бельгия — 3,06 млн тонн, а Испания — 2,77 млн ​​тонн.

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«В то же время ЕС уже принял поэтапный запрет на импорт российского газа: для LNG по долгосрочным контрактам основная дата прекращения с 1 января 2027 года, а для трубопроводного газа по долгосрочным контрактам с 30 сентября 2027 года», — сообщил уполномоченный президента.

Поэтому риск применения американских тарифов к европейским покупателям будет зависеть от выполнения странами обязательств по сокращению импорта.

Поставка нефтепродуктов

Важным фактором является поставка нефтепродуктов из третьих стран, помогающих россии компенсировать дефицит горючего после ударов по ее НПЗ.

За восемь месяцев этого года в рф или в ее направлении морским путем поступило 673 тысячи баррелей бензина из Индии, 325 тысяч — из Марокко, 309 тысяч — из Турции и 186 тысяч баррелей дизеля из Египта.

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«Поэтому усиление контроля за компаниями, перевозчиками, страховщиками и финансовыми посредниками, которые обеспечивают такие поставки, существенно для эффективности санкционной политики», — подчеркнул Власюк.

Основной целью энергетической составляющей закона, по словам Власюка, является снижение доходов россии и создание экономических рисков для компаний, сотрудничающих с ней.

Санкции против российского ВПК

Для Украины принятие данного закона открывает возможность добиваться санкций против компаний и посредников, помогающих Рроссии получать компоненты и технологии для производства оружия.

«Именно от того, как администрация США использует предоставленные законом полномочия, будет зависеть его практический эффект для российских доходов и возможностей обходить санкции, а значит — способности россии финансировать войну против Украины и разрабатывать собственные технологические решения для ее ведения», — подчеркнул Власюк.