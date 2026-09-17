Под самой пустыней Китая обнаружили огромные запасы воды Сегодня 23:23 — Мир

Под самой большой пустыней Китая геологи обнаружили два больших источника воды. Потенциально они могут стать для северо-западного региона важным источником водоснабжения.

В этом пустынном регионе в рамках инициативы «Большая зеленая стена» проводятся масштабные мероприятия по лесоразведению и борьбе с опустыниванием. Открытие подземных водных источников состоялось в рамках проекта по поиску водных ресурсов в пустыне Такла-Макан, реализующего региональное геологическое бюро в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

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Один из новых источников был обнаружен на южной окраине пустыни Такла-Макан — также вторая по величине в мире пустыня с движущимися песками — в поселке Андир уезда Миньфэн. Второй источник был обнаружен к югу от гор Мазартаг, в глубине пустыни.

Исследователи построили испытательную станцию ​​для использования солоноватой воды в рамках проекта по поиску водных ресурсов. В издании напомнили, что солоноватая вода содержит больше соли, чем пресная вода, но меньше морской. Ее планируют использовать для орошения и борьбы с опустыниванием вдоль окраин пустыни.

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Соленая вода рассматривается исследователями как недоиспользованный ресурс, который мог бы помочь удовлетворить растущие потребности в воде, например, для орошения сельскохозяйственных культур и охлаждения центров обработки данных искусственного интеллекта. Ученые по всему миру испытывают использование солоноватой воды для выращивания солеустойчивых культур, хотя для некоторых применений по-прежнему может потребоваться опреснение.

В издании добавили, что пустыня Такла-Макана занимает большую площадь в 337 600 кв. км, что примерно соответствует площади Германии. Ее прозвали «морем смерти» из-за ее подвижных дюн и сурового климата.