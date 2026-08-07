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Санкции против россии: Британия добавила в список банки, компании и суда

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Санкции против россии: Британия добавила в список банки, компании и суда
Санкции против россии: Британия добавила в список банки, компании и суда
Министерство иностранных дел Великобритании объявило о расширении санкций против россии. В санкционный список добавили еще 19 субъектов.
Об этом говорится в документе британского МИД, сообщает «Европейская правда».
Среди добавленных в санкционный список — 13 физических и юридических лиц и шесть судов, обвиняемых в поддержке россии или перевозке российских энергетических продуктов.

Какие российские банки попали под санкции

Санкции в виде замораживания активов, ограничения доступа к трастовым услугам и запрета занимать руководящие должности введены в отношении шести российских финансовых учреждений:
  • «Озон Банка»;
  • российского экспортно-импортного банка;
  • банка «Центр-инвест»;
  • «Реалист Банка»;
  • банка «Ставр»;
  • «Телепорт Банка».
Британским финансовым учреждениям также запрещено поддерживать корреспондентские банковские отношения с указанными банками или производить расчеты на их счета, из них или через них.
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Какие компании попали в санкционный список

Компания Northern Engineering LLC попала под санкции из-за деятельности в стратегически важном энергетическом секторе россии.
Индийская компания Frion Ship Management LLP была включена в список за потенциальное содействие продаже танкера для перевозки сжиженного природного газа Arctic Express в собственность и под контроль россии.
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Четыре российских компании — «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз» и «Технолюкс» — подверглись санкциям за поставку товаров или технологий, которые могут способствовать дестабилизации Украины или угрожать ее территориальной целостности.
В список также вошел гражданин россии, владелец химической компании «Силтрон» Александр Жданов. Против него ввели замораживание активов, запрет на поездки, ограничения по доверительным услугам и запрет занимать должность директора.

Какие суда попали под санкции

В санкционный список в сфере судоходства и торговли внесли шесть судов: Arctic Express, Perseas, Torvian, Asteras, Visund и Zenturo.
Великобритания заявила, что судно Arctic Express под российским флагом перевозило сжиженный природный газ российского происхождения в третью страну. Остальные пять судов обвиняются в перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны.
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Этим судам запрещено заходить в порты Великобритании, их могут задержать или вынудить покинуть территорию. Также запрещено предоставлять им технические, экипажные, эксплуатационные, фрахтовочные, брокерские или финансовые услуги.
По материалам:
Європейська правда
СанкцииБанки мира
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