Санкции против россии: Британия добавила в список банки, компании и суда Сегодня 08:30

Санкции против россии: Британия добавила в список банки, компании и суда

Министерство иностранных дел Великобритании объявило о расширении санкций против россии. В санкционный список добавили еще 19 субъектов.

Об этом говорится в документе британского МИД, сообщает «Европейская правда».

Среди добавленных в санкционный список — 13 физических и юридических лиц и шесть судов, обвиняемых в поддержке россии или перевозке российских энергетических продуктов.

Какие российские банки попали под санкции

Санкции в виде замораживания активов, ограничения доступа к трастовым услугам и запрета занимать руководящие должности введены в отношении шести российских финансовых учреждений:

«Озон Банка»;

российского экспортно-импортного банка;



банка «Центр-инвест»;



«Реалист Банка»;



банка «Ставр»;



«Телепорт Банка».



Британским финансовым учреждениям также запрещено поддерживать корреспондентские банковские отношения с указанными банками или производить расчеты на их счета, из них или через них.

Какие компании попали в санкционный список

Компания Northern Engineering LLC попала под санкции из-за деятельности в стратегически важном энергетическом секторе россии.

Индийская компания Frion Ship Management LLP была включена в список за потенциальное содействие продаже танкера для перевозки сжиженного природного газа Arctic Express в собственность и под контроль россии.

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Четыре российских компании — «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз» и «Технолюкс» — подверглись санкциям за поставку товаров или технологий, которые могут способствовать дестабилизации Украины или угрожать ее территориальной целостности.

В список также вошел гражданин россии, владелец химической компании «Силтрон» Александр Жданов. Против него ввели замораживание активов, запрет на поездки, ограничения по доверительным услугам и запрет занимать должность директора.

Какие суда попали под санкции

В санкционный список в сфере судоходства и торговли внесли шесть судов: Arctic Express, Perseas, Torvian, Asteras, Visund и Zenturo.

Великобритания заявила, что судно Arctic Express под российским флагом перевозило сжиженный природный газ российского происхождения в третью страну. Остальные пять судов обвиняются в перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны.

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Этим судам запрещено заходить в порты Великобритании, их могут задержать или вынудить покинуть территорию. Также запрещено предоставлять им технические, экипажные, эксплуатационные, фрахтовочные, брокерские или финансовые услуги.

Європейська правда По материалам:

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