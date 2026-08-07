Санкции против россии: Британия добавила в список банки, компании и суда

Компания Northern Engineering LLC попала под санкции из-за деятельности в стратегически важном энергетическом секторе россии.
Индийская компания Frion Ship Management LLP была включена в список за потенциальное содействие продаже танкера для перевозки сжиженного природного газа Arctic Express в собственность и под контроль россии.
Четыре российских компании — «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз» и «Технолюкс» — подверглись санкциям за поставку товаров или технологий, которые могут способствовать дестабилизации Украины или угрожать ее территориальной целостности.
В список также вошел гражданин россии, владелец химической компании «Силтрон» Александр Жданов. Против него ввели замораживание активов, запрет на поездки, ограничения по доверительным услугам и запрет занимать должность директора.
Какие суда попали под санкции
В санкционный список в сфере судоходства и торговли внесли шесть судов: Arctic Express, Perseas, Torvian, Asteras, Visund и Zenturo.
Великобритания заявила, что судно Arctic Express под российским флагом перевозило сжиженный природный газ российского происхождения в третью страну. Остальные пять судов обвиняются в перевозке нефти или нефтепродуктов российского происхождения в третьи страны.
Этим судам запрещено заходить в порты Великобритании, их могут задержать или вынудить покинуть территорию. Также запрещено предоставлять им технические, экипажные, эксплуатационные, фрахтовочные, брокерские или финансовые услуги.