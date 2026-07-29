ЕС готовит новый пакет санкций, под ограничения могут попасть более 1600 компаний Сегодня 12:28

Новый пакет санкций подготовила Европейская служба внешних действий

Европейский Союз планирует ввести санкции против более чем 1,6 тыс. компаний, которые, по оценкам Брюсселя, содействуют ведению россией войны против Украины. Если пакет будет одобрен, он станет крупнейшим по количеству юридических лиц, включенных в санкционные списки, с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Какие компании могут попасть под санкции

По словам собеседников агентства, совокупный годовой оборот компаний, которые предлагают включить в санкционный список, превышает 20 млрд долларов, а общее количество их работников составляет более 265 тыс. человек.

В случае принятия нового пакета количество юридических лиц, находящихся под санкциями ЕС из-за войны россии против Украины, возрастет примерно на 50%.

Для вступления в силу санкции должны быть единогласно одобрены всеми государствами-членами ЕС.

Что предусматривает новый санкционный пакет

Новый пакет санкций подготовил Европейская служба внешних действий (EEAS). В отличие от предыдущих пакетов он направлен не против отдельных товаров или целых отраслей экономики, а против конкретных компаний. Документ готовился в течение нескольких месяцев. Его цель — включить в санкционный список те элементы российского военно-промышленного комплекса, которые до сих пор не попали под ограничения.

В то же время ожидается, что экономический эффект от нового пакета будет меньше, чем от предыдущих санкций, касающихся нефтяной отрасли и банковской системы россии.

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По данным Bloomberg, в последнее время ЕС все сложнее согласовывает новые санкционные пакеты, поскольку некоторые государства добиваются исключений для минимизации негативных экономических последствий. Так, при подготовке 21-го пакета санкций Евросоюз смягчил ряд предложенных ограничений. Среди прочего было сокращено предложение о запрете перевалки российского сжиженного природного газа в третьи страны после возражений со стороны Греции.

Кроме того, Франция и Италия настояли на смягчении предложения по запрету въезда в ЕС бывшим российским военнослужащим. Также некоторые страны заблокировали возможное введение запрета на импорт некоторых видов российской рыбы, в том числе трески и минтая.

Когда могут принять новые ограничения

Источники агентства сообщили, что в ближайшие недели документ планируют передать странам ЕС для изучения. Это должно предоставить государствам-членам достаточное время для рассмотрения предложений. Ожидается, что окончательное решение может быть принято во время встречи министров иностранных дел стран ЕС в октябре.

Отдельно Евросоюз готовит дополнительные ограничительные меры, связанные с принудительной депортацией украинских детей. По словам собеседников агентства, эти санкции также могут быть утверждены осенью.

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