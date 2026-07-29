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Более 1000 украинских компаний оштрафовали за то, что они не предоставили сведения о своем транспорте в ТЦК — Опендатабот

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Украинские предприятия обязаны сообщать ТЦК о транспортных средствах, находящихся на их балансе
Украинские предприятия обязаны сообщать ТЦК о транспортных средствах, находящихся на их балансе
С начала года украинским предприятиям выписали более 7 млн ​​грн штрафов за непредоставление информации о транспорте в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). При этом 94% начисленных сумм уже уплачены или принудительно взысканы в бюджет.
Об этом сообщает Опендатабот.
Украинские предприятия обязаны уведомлять ТЦК о транспортных средствах, находящихся на их балансе. Предприятия дважды в год — до 20 июня и 20 декабря — обязаны подавать в ТЦК сведения о наличии и техническом состоянии транспорта. Даже без автомобилей требуется «нулевой» отчет. За непредоставление или опоздание должностным лицам грозит штраф от 34 тыс. до 59,5 тыс. грн.
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Сколько компаний получили постановления

С 2014 года постановления за непредоставление сведений о транспорте в ТЦК и СП получили 1047 компаний. Из них 87% санкций были наложены уже после начала полномасштабного вторжения.
За этот период постановления вынесли в отношении 916 должностных лиц, ответственных за предоставление отчетности, в том числе директоров и бухгалтеров.
Сколько компаний получили постановления
Сколько компаний получили постановления, opendatabot.ua
До начала полномасштабной войны ТЦК составляли в среднем около 20 постановлений в год. В 2022 году их количество выросло в 1,5 раза, а в 2023 году — почти в шесть раз.
Тенденция к росту сохраняется. За первые пять месяцев 2026 года было вынесено 263 постановления, что почти равно показателю за весь 2025 год, когда их было 278. За этот период бизнесу насчитали более 7 млн ​​грн штрафов, из которых 94% уже уплачено или принудительно взыскано.
Бизнесу насчитали более 7 млн ​​грн штрафов
Бизнесу насчитали более 7 млн ​​грн штрафов, opendatabot.ua

Сколько денег уже уплатил бизнес

Всего с начала полномасштабной войны предприятия уплатили или с них взыскали 16,64 млн грн, что составляет 83% от общей суммы начисленных штрафов. Для сравнения, за предыдущие восьми лет было начислено 253,3 тыс. грн штрафов, из которых уплатили или взыскали 189,7 тыс. грн.
В 2025 году уровень погашения составил 72%, в то время как до начала полномасштабного вторжения платили или взимали около 75% таких штрафов.
Сколько денег уже уплатил бизнес
Сколько денег уже уплатил бизнес, opendatabot.ua

Где штрафуют чаще всего

До 2022 года ответственность за непредоставление информации фактически применяли только в четырех регионах. В частности, 95% постановлений приходилось на Полтавскую область — 124 случая. Отдельные постановления также фиксировались в Харьковской области, Одесской области и Киеве.
После начала полномасштабной войны больше всего постановлений вынесли в Киевской области — 173. Далее следуют Черкасская область — 163 постановления, Волынская область — 89 и Киев — 81. На эти четыре региона приходится 55% всех постановлений, вынесенных за этот период.
В то же время, на Черниговщине и Сумщине с 2014 года не зафиксировано ни одного постановления. В Черновицкой и Луганской областях был только один случай.

Когда штраф могут не наложить

Не каждое постановление завершается штрафом. Если должностное лицо подтвердит уважительные причины непредоставления отчета — лечение, командировка, уход за человеком с инвалидностью или другие обстоятельства — ТЦК могут не налагать взыскание.
По материалам:
Finance.ua
БизнесШтрафТЦК
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