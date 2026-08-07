ЕС ввел новые санкции против руководителей российского ВПК
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Европейский Союз ввел персональные санкции против пяти граждан россии, связанных с военно-промышленным комплексом рф. Ограничения касаются руководителей компаний, участвующих в производстве оружия и военных технологий для русской армии.
Об этом в социальной сети Х сообщила представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
Each new attack on Ukraine is another reason for Europe to tighten the screws on Russia.
As a response to the recent series of Russian airstrikes, the EU today adopted new sanctions listings targeting five individuals involved in Russia's military-industrial complex.
По ее словам, каждая новая атака россии на Украину является для ЕС основанием усиливать санкционное давление на страну-агрессора.
Каллас отметила, что на фоне отсутствия значительных успехов на поле боя Москва продолжает кампанию атак на гражданское население Украины. ЕС планирует и в дальнейшем усиливать экономическое и дипломатическое давление на россию, пока Кремль не прекратит войну.
Кого касаются новые санкции ЕС
Новые ограничения, введенные в ответ на массированные российские удары по Украине, относятся к пяти гражданам россии, которые поддерживают российский военно-промышленный комплекс и причастны к производству оружия.
В санкционный список внесли руководителей российских компаний, работающих в сферах обороны и военных технологий. В частности, речь идет о предприятиях, которые разрабатывают, производят или поставляют военные технологии и оборудование, используемые российскими вооруженными силами в войне против Украины.
Среди них — генеральный директор ОАО «Серпуховский завод «Металлист» Рамиль Наилевич Бадгутдинов. Компания производит системы, которые используются в российской баллистической ракете «Искандер-М».
Также в список внесли генерального директора ОАО «Красноярский машиностроительный завод» Александра Дюкарева. Предприятие занимается производством баллистических ракет, в частности, для ракетного комплекса РС-28 «Сармат».
Среди других подсанкционных лиц — руководители российских компаний, которые производят системы военной связи, а также разрабатывают программное обеспечение для беспилотных летательных аппаратов и военных технологий космического назначения.
Какие ограничения ввел ЕС
Для внесенных в санкционный список лиц предусмотрено замораживание активов. Также запрещено прямо или косвенно предоставлять им или в их пользу средства или экономические ресурсы.
Кроме того, для этих граждан россии будет действовать запрет на въезд в ЕС.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Министерство иностранных дел Великобритании объявило о расширении санкций против России. В санкционный список добавили еще 19 субъектов. Среди добавленных в санкционный список — 13 физических и юридических лиц и шесть судов, обвиняемых в поддержке России или перевозке российских энергетических продуктов.