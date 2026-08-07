0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Ритейл, fintech и e-commerce встретятся на FinRetail 2026: когда и о чем будет ивент

39
Ритейл, fintech и e-commerce встретятся на FinRetail 2026: когда и о чем будет ивент
Ритейл, fintech и e-commerce встретятся на FinRetail 2026: когда и о чем будет ивент
FinRetail 2026 — конференция, объединяющая финансы, ритейл и технологии — состоится в Киеве уже в начале осени. Вместе соберутся представители НБУ, банков, бизнеса, e-commerce и ритейла, чтобы обсудить последние внедрения и то, как с ними работать в ближайший год.
Ивент состоится 16 сентября. Присоединиться можно только оффлайн. Участников ждут выступления спикеров, дискуссии, зона нетворкинга, а также афтерпати. Формат мероприятия максимально способствует непринужденному общению и расширению круга полезных знакомств.
Спикерами и гостями конференции станут практики финтех-индустрии, фаундеры, банкиры, представители e-commerce и регуляторов рынка. Всего ожидается выступления около 25 экспертов. Они уже готовят темы и будут говорить, в частности, о:
  • развитии fintech бизнеса,
  • внедрении ИИ-инноваций,
  • Open Banking,
  • актуальные изменения от НБУ,
  • заработок банков и ритейлеров на покупках клиентов,
  • программах лояльности для клиентов от бизнеса и банков,
  • партнерстве fintech, ритейле, банках и сервисах,
  • улучшении взаимодействия между банками и ритейлерами.
Этих и многих других тем коснутся спикеры ивента. Инновации, развитие экономики Украины и ритейла, инвестиции, изменения на рынке труда и будущее финансового сектора нашей страны пролягут красной нитью во всех выступлениях экспертов.

Как не пропустить FinRetail 2026?

Подготовиться к конференции, которая состоится 16 сентября, можно прямо сейчас. Для этого переходите по ссылке и покупайте билеты на странице конференции.
Поторопитесь, ведь для «ранних птичек» действуют самые лучшие цены. Те, кто приобретет заранее билеты, могут обеспечить участие себе, партнерам и коллегам по самым выгодным ценам. Но уже с 19 августа стоимость билетов вырастет.
До встречи на FinRetail 2026 — ивенте, где ритейлеры, банки, финтехи ​​и сервисы будут выяснять, как эффективно наладить сотрудничество, чтобы удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов.
По материалам:
Finance.ua
ФинтехТехнологии
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems