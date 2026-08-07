Ритейл, fintech и e-commerce встретятся на FinRetail 2026: когда и о чем будет ивент Сегодня 14:50

Ритейл, fintech и e-commerce встретятся на FinRetail 2026: когда и о чем будет ивент

FinRetail 2026 — конференция, объединяющая финансы, ритейл и технологии — состоится в Киеве уже в начале осени. Вместе соберутся представители НБУ, банков, бизнеса, e-commerce и ритейла, чтобы обсудить последние внедрения и то, как с ними работать в ближайший год.

Ивент состоится 16 сентября. Присоединиться можно только оффлайн. Участников ждут выступления спикеров, дискуссии, зона нетворкинга, а также афтерпати. Формат мероприятия максимально способствует непринужденному общению и расширению круга полезных знакомств.

Спикерами и гостями конференции станут практики финтех-индустрии, фаундеры, банкиры, представители e-commerce и регуляторов рынка. Всего ожидается выступления около 25 экспертов. Они уже готовят темы и будут говорить, в частности, о:

развитии fintech бизнеса,

внедрении ИИ-инноваций,

Open Banking,

актуальные изменения от НБУ,

заработок банков и ритейлеров на покупках клиентов,

программах лояльности для клиентов от бизнеса и банков,

партнерстве fintech, ритейле, банках и сервисах,

улучшении взаимодействия между банками и ритейлерами.

Этих и многих других тем коснутся спикеры ивента. Инновации, развитие экономики Украины и ритейла, инвестиции, изменения на рынке труда и будущее финансового сектора нашей страны пролягут красной нитью во всех выступлениях экспертов.

Как не пропустить FinRetail 2026?

Подготовиться к конференции, которая состоится 16 сентября, можно прямо сейчас. Для этого переходите по ссылке и покупайте билеты на странице конференции.

Поторопитесь, ведь для «ранних птичек» действуют самые лучшие цены. Те, кто приобретет заранее билеты, могут обеспечить участие себе, партнерам и коллегам по самым выгодным ценам. Но уже с 19 августа стоимость билетов вырастет.

До встречи на FinRetail 2026 — ивенте, где ритейлеры, банки, финтехи ​​и сервисы будут выяснять, как эффективно наладить сотрудничество, чтобы удовлетворить потребности самых взыскательных клиентов.

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