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Начислили 729 тыс. грн долга за газ из-за показаний испорченного счетчика (решение суда)

Энергетика
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Начислили 729 тыс. грн долга за газ из-за показаний испорченного счетчика (решение суда)
Начислили 729 тыс. грн долга за газ из-за показаний испорченного счетчика (решение суда)
Винницкий районный суд отказал компании «Винницагаз Сбыт», требовавшей от своей клиентки заплатить 729,1 тыс. грн якобы за потребленный газ.
Женщина в суде заявила, что газовщики использовали неправильные показания счетчика и отказалась платить.
Судья отказал «Винницагаз Сбыт » и обязал их заплатить 30 тыс. грн своей клиентке, чтобы она могла компенсировать расходы на адвокатов.
Об этом говорится в решении суда по делу № 128/1726/22. Решение было принято 30 июля 2026 года. Так, газораспределительная компания пыталась взыскать с потребителя задолженность за период с 01.03.2021 по 01.05.2022 в размере 681,4 тыс. грн.
Кроме основного долга, истец потребовал уплатить:
  • 30,5 тыс. грн — инфляционное увеличение;
  • 6,5 тыс. грн — 3% годовых;
  • 10,7 тыс. грн — судебный сбор.
Основанием для начисления такой суммы стали зафиксированные показатели счетчика, внезапно возросшие до 93 318,38 куб. м. К делу также привлекли материалы о вероятном вмешательстве в работу прибора учета и письмо НКРЭКУ.
«НКРЭКУ в письме подтверждает, что произошло вмешательство в газовый счетчик, установленный у ответчика. Таким образом, показатели счетчика газа не соответствуют реально потребленному количеству природного газа газовыми приборами, установленными у ответчика», — говорится в материалах дела.
Ответчик и его адвокаты доказали, что начисленный объем газа технически и физически невозможен. Даже при использовании всего предусмотренного проектом оборудования на максимальной мощности в течение 24 часов в сутки (119 дней подряд с 01.10.2021 по 27.01.2022), максимальное потребление могло бы составлять лишь 24 590,16 куб. м, а показатель счетчика должен был достичь максимум 33 924 куб. м, но никак не 93 318,38 куб. м.
Адвокаты отметили, что начисление 3% годовых и инфляционных потерь противоречит условиям Типового договора, предусматривающего только возможность начисления пени.
Оценив предоставленные доказательства, суд вынес решение в пользу потребителя полностью отказать ООО «Винницагаз Сбыт» в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности, инфляционных и 3% годовых.
Кроме того, суд также решил взыскать с ООО «Винницагаз Сбыт» в пользу ответчика 30 тыс. грн для компенсации расходов на профессиональную помощь.
По материалам:
Обозреватель
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