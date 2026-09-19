5 самых красивых зимних пляжей мира Сегодня 21:19 — Мир Пляж Чармут в Великобритании

Морское побережье красивое не только в теплое время года, когда горячее солнце так и манит нырнуть в бирюзовую воду. Зимой пляжи не менее впечатляют, просто их красота совсем другая. Снежные берега, высокие волны, скалы, туманы и почти полное отсутствие людей создают пейзажи, которые не увидишь летом.

Туристический путеводитель Lonely Planet рассказал о 5 самых красивых зимних пляжах мира, поражающих с первого взгляда.

Какие пляжи стоит посетить именно зимой

1. Пляж Чармут, Дорсет, Великобритания

Этот пляж на Юрском побережье Англии лучше подойдет для любителей истории, ведь славится большим количеством окаменелостей.

Люди со всей страны приезжают сюда, чтобы обрести доисторическую реликвию.

2. Пляж Квалвика, Лофотенские острова, Норвегия

На пляже Квалвика кажется, будто вы попали на край света. Это не просто так, ведь чтобы добраться до этого отдаленного места следует пройти 4 километра через гору Ритен.

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По дороге путешественники могут увидеть овец, которые пасутся на фоне скал. Идти следует осторожно, ведь тропа может быть мокрой и скользкой.

Вид на безлюдный пляж, открывающийся с горы, перехватывает дыхание. Больше всего поражает контраст между отвесными скалами и бирюзовым океаном.

Пляж Квалвика в Норвегии, Фото: Shutterstock

3. Пляж Рейнисфьяра, Вик, Исландия

Этот уединенный и красивейший пляж с черным вулканическим песком часто называют одним из самых опасных в мире. Все потому, что здесь вдруг возникают мощные волны, которые могут затащить туристов с берега в океан.

Пляж Рейнисфьяра окружен шпилями-скалами, которые, по легенде, спящие тролли.

Из-за невероятной красоты это место не раз становилось съемочной площадкой для популярных фильмов и сериалов, в частности «Игры Престолов».

Пляж Рейнисфьяра в Исландии, Фото: Depositphotos

4. Plage de la Conche des Baleines, Иль-де-Ре, Франция

Этот пляж на острове Иль-де-Ре лучше всего подходит для созерцания зимнего заката.

Иль-де-Ре — это идеальное воплощение южной Франции с побеленными строениями, терракотовыми крышами и спокойной атмосферой.

В июле и августе здесь много людей, поэтому трудно найти место для проживания. Однако зимой атмосфера на острове меняется — природа затихает и становится особенно красивой.

5. Пляж Хот-Вотер, полуостров Коромандел, Новая Зеландия

Пляж Хот-Вотер — одно из немногих мест, где можно погрузиться в теплый природный бассейн среди зимы. Даже в -15 градусах из-под земли бьет горячая термальная вода.