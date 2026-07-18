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Где в ЕС проживает больше всего украинских беженцев

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Флаг ЕС и Украины
Флаг ЕС и Украины
В странах Европейского союза выросло количество украинских беженцев. По состоянию на конец мая статус временной защиты в странах ЕС имели 4,38 млн украинцев, уехавших из-за полномасштабной российской агрессии. За месяц их количество увеличилось почти на 7,8 тыс. человек (или на 0,2%).
Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Какие страны приняли больше всего украинцев

По данным Евростата, граждане Украины составляют более 98,5% всех лиц, имеющих временную защиту в ЕС. Среди них 43,4% - взрослые женщины, 26,8% - взрослые мужчины, а еще 29,8% - несовершеннолетние.
По-прежнему больше всего украинских беженцев проживает в Германии, Польше и Испании:
  • Германия — 1 283 270 человек (29,3% от общего количества в ЕС);
  • Польша — 967 505 человек (22,1%);
  • Испания — 267 400 человек (6,1%).
Именно на эти три государства приходится более половины всех выданных разрешений на временную защиту в Евросоюзе.

Где выросло количество беженцев

По данным Евростата, в течение мая рост числа украинцев был зафиксирован в 22 странах ЕС из 26.
Больше всего — в Италии, где их количество увеличилось на 6,25 тыс. человек (+15,3%). Также заметный рост наблюдался в Германии (+3,61 тыс.) и Испании (+2,3 тыс.).
В то же время в четырех странах ЕС количество граждан Украины со статусом временной защиты сократилось.
Наибольший спад зафиксирован в Болгарии, где количество украинцев уменьшилось на 12,3 тыс. человек (-14,8%). Также сокращение произошло в Польше (-3,75 тыс.) и Франции (-665 человек).
Если учитывать количество украинцев на тысячу жителей страны, наибольшая нагрузка приходится на:
  • Словакию — 26,8 человека на 1 тыс. населения;
  • Польшу — 26,5;
  • Кипр — 25,9.
Для сравнения, средний показатель по ЕС составляет 9,7 тысячи человек.
Ранее Finance.ua писал, что страны Европейского Союза согласились продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время к правилам добавили новое условие: в дальнейшем этот статус будут предоставляться только гражданам Украины, которые выполняют свои военные обязанности.
Чтобы получить статус, новые заявители должны будут подтвердить исполнение своих военных обязанностей. Например, это может быть паспорт с отметкой о законном выезде из Украины или документ в бумажной или электронной форме, подтверждающий отсрочку, увольнение или иной законный статус воинской обязанности.
По материалам:
Finance.ua
МигрантыЕС
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