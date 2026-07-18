Где в ЕС проживает больше всего украинских беженцев Сегодня 18:19

Флаг ЕС и Украины

В странах Европейского союза выросло количество украинских беженцев. По состоянию на конец мая статус временной защиты в странах ЕС имели 4,38 млн украинцев, уехавших из-за полномасштабной российской агрессии. За месяц их количество увеличилось почти на 7,8 тыс. человек (или на 0,2%).

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Какие страны приняли больше всего украинцев

По данным Евростата, граждане Украины составляют более 98,5% всех лиц, имеющих временную защиту в ЕС. Среди них 43,4% - взрослые женщины, 26,8% - взрослые мужчины, а еще 29,8% - несовершеннолетние.

По-прежнему больше всего украинских беженцев проживает в Германии, Польше и Испании:

Германия — 1 283 270 человек (29,3% от общего количества в ЕС);

Польша — 967 505 человек (22,1%);

Испания — 267 400 человек (6,1%).

Именно на эти три государства приходится более половины всех выданных разрешений на временную защиту в Евросоюзе.

Где выросло количество беженцев

По данным Евростата, в течение мая рост числа украинцев был зафиксирован в 22 странах ЕС из 26.

Больше всего — в Италии, где их количество увеличилось на 6,25 тыс. человек (+15,3%). Также заметный рост наблюдался в Германии (+3,61 тыс.) и Испании (+2,3 тыс.).

В то же время в четырех странах ЕС количество граждан Украины со статусом временной защиты сократилось.

Наибольший спад зафиксирован в Болгарии, где количество украинцев уменьшилось на 12,3 тыс. человек (-14,8%). Также сокращение произошло в Польше (-3,75 тыс.) и Франции (-665 человек).

Если учитывать количество украинцев на тысячу жителей страны, наибольшая нагрузка приходится на:

Словакию — 26,8 человека на 1 тыс. населения;

Польшу — 26,5;

Кипр — 25,9.

Для сравнения, средний показатель по ЕС составляет 9,7 тысячи человек.

Ранее Finance.ua писал , что страны Европейского Союза согласились продлить временную защиту для украинцев до 4 марта 2028 года. В то же время к правилам добавили новое условие: в дальнейшем этот статус будут предоставляться только гражданам Украины, которые выполняют свои военные обязанности.

Чтобы получить статус, новые заявители должны будут подтвердить исполнение своих военных обязанностей. Например, это может быть паспорт с отметкой о законном выезде из Украины или документ в бумажной или электронной форме, подтверждающий отсрочку, увольнение или иной законный статус воинской обязанности.

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