Новые сроки действия водительских удостоверений: в МВД ответили на главные вопросы Сегодня 14:21

Водительское удостоверение

В Украине изменили правила выдачи и обмена водительских удостоверений. Теперь после окончания двухлетнего срока первого удостоверения водители будут получать документы с разным сроком действия в зависимости от категории транспортного средства.

В Главном сервисном центре МВД ответили на важнейшие вопросы о новых сроках действия категорий в водительском удостоверении.

Как теперь будут обменивать водительские права

Специалисты отмечают, что первое удостоверение по-прежнему будут оформлять на два года. Затем документ нужно будет обменять без сдачи экзаменов, если водитель за это время допустил не более двух административных нарушений ПДД.

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В то же время после окончания двухлетнего срока удостоверения будут выдавать уже по новым правилам. Срок действия зависит от открытой категории транспортного средства:

15 лет для водителей мопедов, мотоциклов и легковушек (А1, А, В, В1, ВЕ)

для водителей мопедов, мотоциклов и легковушек (А1, А, В, В1, ВЕ) 5 лет для грузовиков, автобусов, спецтранспорта (С, СЭ, С1, С1Э, D, DE, D1, D1Е, Т).

Сколько стоит обмен удостоверения

При плановом или внеплановом обмене водитель платит административный сбор и стоимость пластиковой карты. Общая сумма составляет около 650 гривен, отдельно оплачивается банковская комиссия.

По желанию можно оформить не только пластиковое удостоверение, но исключительно цифровой документ, который будет отображаться в приложении «Дія» и Кабинете водителя.

Нужно ли повторно сдавать экзамены

Как поясняют в МВД, плановый обмен удостоверения по истечении срока действия категории является чисто административной процедурой. Повторно сдавать теоретический или практический экзамены не нужно, если нет предусмотренных законом оснований.

Для обмена обычно необходима медицинская справка, однако во время военного положения это требование временно отменено.

Что делать, если открыто несколько категорий

При открытии новой категории необходимо обязательно обменять водительское удостоверение. Для каждой из категорий будет действовать срок действия.

Например, водитель с категориями В и С по истечении пятилетнего срока категории С потеряет право управлять грузовиками, однако сможет и далее пользоваться легковым автомобилем до истечения 15-летнего срока категории В.

Возобновить возможность законного управления грузовым транспортом водитель сможет в любой момент, осуществив плановый обмен водительского удостоверения.

Как можно обменять удостоверение

Обменять водительское удостоверение можно в любом сервисном центре МВД независимо от места регистрации (по предварительной Е-записи). Документ выдается в день обращения.

Также граждане могут осуществить онлайн-обмен через Кабинет водителя или приложение «Дія». Изготовленное водительское удостоверение можно заказать с доставкой на отделение «Укрпочты», курьером или забрать в ТСЦ МВД.

Ранее Finance.ua писал , что действующие сейчас украинские водительские удостоверения сохранят силу только на территории Украины после вступления страны в Европейский Союз.

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