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Готовы ли украинцы платить больше за коммунальные услуги ради стандартов ЕС — опрос

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Большинство украинцев не готовы платить за коммуналку больше даже ради стандартов ЕС
Большинство украинцев не готовы платить за коммуналку больше даже ради стандартов ЕС
Более половины населения (59%) Украины не готовы пойти на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги даже под лозунгом евроинтеграционных реформ. Не убеждают респондентов даже гарантии правительства направить средства на модернизацию инфраструктуры в соответствии с нормами ЕС.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного по заказу «Слово и дело».

Готовы ли украинцы платить больше за коммунальные услуги

При этом треть украинцев (34%) отметили, что категорически не готовы к росту расходов. Еще 25% - выбрали вариант «скорее не готов (а)».
При этом поддержать финансово модернизацию ЖКХ готовы суммарно меньше трети респондентов — 32,5%.
Однако эта готовность в большинстве своем шаткая и неуверенная: 25% опрошенных отметили, что они лишь «скорее готовы», и только 7,5% респондентов выразили полное согласие платить больше за коммунальные услуги, при условии, что эти дополнительные средства будут гарантированно направлены на модернизацию инфраструктур.
Затруднились ответить 8,5% опрошенных.
Готовность платить больше за коммунальные услуги
Готовность платить больше за коммунальные услуги, Инфографика: Слово и дело

Кто чаще поддерживает повышение тарифов

Стоит отметить, что мужчины немного чаще готовы платить больше за коммунальные услуги при условии, что эти дополнительные средства будут гарантированно направлены на модернизацию инфраструктуры по европейским стандартам, чем женщины.
Суммарно положительный ответ («вполне» или «скорее» готовы) дали 37% мужчин против 29% среди женщин (при общем показателе 32,5%).
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Среди женщин фиксируется более высокий уровень отказа от потенциального повышения тарифов — суммарно варианты «скорее не готова» и «категорически не готова» выбрали 63% респонденток против 54% среди мужчин.
Также показательно, что самая молодая группа респондентов (18−29 лет) несколько чаще демонстрирует бескомпромиссное согласие с вариантом «вполне готов (а)». Такой ответ выбрали 10% (при общем показателе 7,5%).
Среди молодежи зафиксирован и самый высокий уровень неопределенности — 14% ответили «затрудняюсь ответить» (при общем показателе 8,5%).

Регионы

Наиболее лояльными к возможному повышению тарифов под гарантии модернизации оказались жители Южного региона и столицы. Суммарная готовность — 39% и 38% соответственно.
В Центральном регионе менее всего готовы платить больше — суммарно только 26%, при этом 64% скорее или категорически не готовы платить больше коммунальных услуг.
На Востоке зафиксирован самый высокий уровень общей неготовности к дополнительным расходам — суммарно 66%. А у опрошенных на Севере зафиксирован высокий уровень неопределенности — 15% выбрали вариант «затрудняюсь ответить» (при общем показателе 8,5%), тогда как на Востоке этот показатель самый низкий и составляет лишь 3%.
Готовность платить больше за коммуналку, распределение
Готовность платить больше за коммуналку, распределение, Инфографика: Слово и дело
По материалам:
Слово і Діло
Коммунальные услуги
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