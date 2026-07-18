McLaren презентовала суперкар 788HS (фото)

Компания McLaren официально представила новый 788HS. Суперкар стал финальной эволюцией семейства 700 Series, берущего начало от модели 720S, представленной в 2017 году. Обозначение HS расшифровывается как High Sport.
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По словам производителя, именно 788HS станет последним представителем этой линейки. Его преемником предположительно станет новое поколение суперкаров с гибридной силовой установкой.
Одной из главных особенностей новинки стала очень малая масса. Сухой вес автомобиля составляет всего 1265 кг, что делает его одним из самых легких современных суперкаров в своем классе.
Для модели был разработан самый эффективный в семействе 700 Series аэродинамический пакет из углепластика.
В него входят уникальный S-образный воздуховод в передней части кузова, многоканальный передний сплиттер, большой задний диффузор, вдохновленный болидами Формулы-1, активное заднее антикрыло и вентиляционная решетка моторного отсека.
Под капотом установлена самая мощная версия 4,0-литрового бензинового битурбированного двигателя V8 M840T. Агрегат развивает 788 л. с. при 7500 об/мин и 800 Нм крутящего момента при 5500 об/мин, а максимальная частота вращения коленчатого вала достигает 8500 об/мин.
Вся мощность передается на задние колеса через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Для новой модели также разработаны модернизированные опоры двигателя и титановая выхлопная система, которая обеспечивает более насыщенное звучание силового агрегата.
По сравнению с McLaren 750S, дорожный просвет нового суперкара уменьшили на 5 мм, а адаптивную подвеску перенастроили для более точной управляемости. Карбон-керамический тормоз позаимствовал у McLaren Senna, а кованые колеса впервые для моделей 700-й серии получили центральное крепление одной гайкой.
Интерьер сохранил архитектуру стандартных моделей серии, однако получил облегченную центральную консоль. Отделку салона специалисты MSO будут выполнять индивидуально в соответствии с пожеланиями каждого покупателя.
McLaren 788HS ускоряется от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды, до 200 км/ч — за 7 секунд, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.
Компания выпустит всего 200 экземпляров модели — поровну в кузовах купе и кабриолет. Первоначальная стоимость суперкара составляет £450 тысяч, однако финальная цена может быть значительно выше в зависимости от индивидуальных опций и программы персонализации.