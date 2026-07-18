McLaren презентовала суперкар 788HS (фото) Сегодня 06:26 — Технологии&Авто

McLaren 788HS будет последним суперкаром 700-й серии, Фото: McLaren

Компания McLaren официально представила новый 788HS. Суперкар стал финальной эволюцией семейства 700 Series, берущего начало от модели 720S, представленной в 2017 году. Обозначение HS расшифровывается как High Sport.

Об этом пишет «Корреспондент».

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По словам производителя, именно 788HS станет последним представителем этой линейки. Его преемником предположительно станет новое поколение суперкаров с гибридной силовой установкой.

Суперкар McLaren 788HS

Одной из главных особенностей новинки стала очень малая масса. Сухой вес автомобиля составляет всего 1265 кг, что делает его одним из самых легких современных суперкаров в своем классе.

Суперкар McLaren 788HS

Для модели был разработан самый эффективный в семействе 700 Series аэродинамический пакет из углепластика.

В него входят уникальный S-образный воздуховод в передней части кузова, многоканальный передний сплиттер, большой задний диффузор, вдохновленный болидами Формулы-1, активное заднее антикрыло и вентиляционная решетка моторного отсека.

Суперкар McLaren 788HS

Под капотом установлена ​​самая мощная версия 4,0-литрового бензинового битурбированного двигателя V8 M840T. Агрегат развивает 788 л. с. при 7500 об/мин и 800 Нм крутящего момента при 5500 об/мин, а максимальная частота вращения коленчатого вала достигает 8500 об/мин.

Суперкар McLaren 788HS

Вся мощность передается на задние колеса через 7-ступенчатую роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями. Для новой модели также разработаны модернизированные опоры двигателя и титановая выхлопная система, которая обеспечивает более насыщенное звучание силового агрегата.

Суперкар McLaren 788HS

По сравнению с McLaren 750S, дорожный просвет нового суперкара уменьшили на 5 мм, а адаптивную подвеску перенастроили для более точной управляемости. Карбон-керамический тормоз позаимствовал у McLaren Senna, а кованые колеса впервые для моделей 700-й серии получили центральное крепление одной гайкой.

Суперкар McLaren 788HS

Интерьер сохранил архитектуру стандартных моделей серии, однако получил облегченную центральную консоль. Отделку салона специалисты MSO будут выполнять индивидуально в соответствии с пожеланиями каждого покупателя.

McLaren 788HS ускоряется от 0 до 100 км/ч за 2,8 секунды, до 200 км/ч — за 7 секунд, а максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Компания выпустит всего 200 экземпляров модели — поровну в кузовах купе и кабриолет. Первоначальная стоимость суперкара составляет £450 тысяч, однако финальная цена может быть значительно выше в зависимости от индивидуальных опций и программы персонализации.

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