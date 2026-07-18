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Спрос на электрокары в мире растет четвертый месяц подряд

Технологии&Авто
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Популярность электрокаров в мире растет
Популярность электрокаров в мире растет, Фото: magnific
Мировой спрос на электрические автомобили увеличивается четвертый месяц подряд благодаря Европе.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Benchmark ⁠Mineral Intelligence (BMI).
Регистрация электрических и гибридных автомобилей с подзарядкой от сети выросли на 7% по сравнению с прошлым годом до 2 миллионов в июне, тогда как объемы за первое полугодие выросли на 2%.
Количество регистраций электромобилей в Европе выросло на 31% до примерно 530 000 единиц, что является рекордом для июня.
BMI заявляют, что Европа остается главным двигателем роста электромобилей.
Отмечается, что количество регистраций электрокаров в Китае сократилось на 11% примерно до 1 миллиона автомобилей, а количество регистраций электрических автомобилей в Северной Америке сократилось на 13% после окончания налоговых льгот на электромобили в США.
По материалам:
Укрінформ
АвтоЭлектромобили
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