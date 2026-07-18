Спрос на электрокары в мире растет четвертый месяц подряд
Мировой спрос на электрические автомобили увеличивается четвертый месяц подряд благодаря Европе.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные консалтинговой компании Benchmark Mineral Intelligence (BMI).
Регистрация электрических и гибридных автомобилей с подзарядкой от сети выросли на 7% по сравнению с прошлым годом до 2 миллионов в июне, тогда как объемы за первое полугодие выросли на 2%.
Количество регистраций электромобилей в Европе выросло на 31% до примерно 530 000 единиц, что является рекордом для июня.
BMI заявляют, что Европа остается главным двигателем роста электромобилей.
Отмечается, что количество регистраций электрокаров в Китае сократилось на 11% примерно до 1 миллиона автомобилей, а количество регистраций электрических автомобилей в Северной Америке сократилось на 13% после окончания налоговых льгот на электромобили в США.
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