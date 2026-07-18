Volkswagen сократит модельный ряд авто на 50% Сегодня 04:18 — Технологии&Авто

Volkswagen сократит половину модельного ряда

Volkswagen начинает одну из самых масштабных трансформаций в своей истории: согласно Bloomberg компания планирует сократить модельный ряд на 50%, оставив лишь популярные и прибыльные авто.

Объявление автопроизводителя прозвучало после напряженного заседания наблюдательного совета компании в Вольфсбурге.

Компания пересмотрит модельный ряд

Ожидалось, что генеральный директор Volkswagen Оливер Блюме будет настаивать на больших сокращениях (до 100 тысяч рабочих мест) и закрытии четырех заводов в Германии. Этот план, как отмечает Reuters, был отклонен.

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В настоящее время Volkswagen предлагает около 150 модельных линеек в своих брендах, включая Volkswagen Group, Porsche, Audi, Škoda Auto и подразделения коммерческих автомобилей.

Трансформация подразумевает сокращение количества доступных вариантов авто на 50%, а также уменьшение общей «сложности предложения» на 75%, чтобы направить ресурсы на разработку моделей в наиболее прибыльных сегментах.

Компания не сообщила конкретных сроков реализации плана и не уточнила, какие именно бренды или модели попадают в зону риска.

Почему Volkswagen меняет стратегию

Несмотря на то, что Volkswagen еще два года назад согласовала с работниками значительные сокращения и запланировала уменьшить производственные мощности примерно с 10 млн автомобилей в год до более реалистичного уровня в 9 млн, этих мер более недостаточно из-за появления новых экономических вызовов.

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Дополнительное давление создают американские пошлины, особенно влияющие на Audi и Porsche, бывшие главные источники прибыли концерна. В то же время в Европе китайские автопроизводители, в частности Chery Automobile, все активнее завоевывают рынок благодаря более доступным моделям.

Свежий отчет за второй квартал 2026 года демонстрирует , что мировые поставки автомобилей компании сократились на 8,6% в годовом измерении — до 2,077 млн ​​машин, что стало худшим квартальным падением с 2022 года.

Наибольший удар пришелся на Китай с падением на 36,6%, в то же время в Северной Америке и Европе Volkswagen зафиксировала умеренный рост продаж.

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