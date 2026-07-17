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Наказание за неправильную парковку на местах для людей с инвалидностью хотят ужесточить

Технологии&Авто
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В Верховной Раде Украины предлагают ужесточить наказание для водителей, которые безосновательно паркуются на местах для лиц с инвалидностью.
Об этом говорится в зарегистрированном в парламенте законопроекте авторства группы депутатов о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение правил остановки, стоянки и парковки на местах для лиц с инвалидностью (№ 15403).
Законопроектом устанавливается, что остановка или стоянка транспортных средств на местах, обозначенных соответствующими дорожными знаками или дорожной разметкой (где разрешена остановка или стоянка только транспортных средств, которыми управляют водители с инвалидностью или водители, перевозящие лиц с инвалидностью, кроме случаев вынужденной стоянки), без установленного на них препятствий таким водителям в остановке или стоянке — влечет наложение штрафа в размере 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1700 грн).
В действующей версии закона говорится о штрафе в размере от 60 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 20 до 1 тыс. 700 грн).
Кроме того, законопроект предлагает установить новый штраф — за неправомерное использование на транспортном средстве опознавательного знака «Человек с инвалидностью».
За это предусмотрено наложение штрафа в размере 300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 5100 грн.
По материалам:
УНІАН
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