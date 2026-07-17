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OnePlus официально покидает рынки США и Европы

Технологии&Авто
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Смартфоны OnePlus переведут на ColorOS
Смартфоны OnePlus переведут на ColorOS
OnePlus официально подтвердила, что покидает рынки США и Европы и больше не будет запускать новые продукты. Материнская компания Oppo обещает сохранить поддержку уже проданных устройств и выполнять гарантийные обязательства. В будущем смартфоны OnePlus в этих регионах будут переведены на ColorOS вместо собственной оболочки OxygenOS.

Oppo обещает сохранить поддержку проданных устройств

В комментарии старший PR-менеджер Oppo в Европе The Verge Джеймс Патерсон подтвердил, что «обновление программного обеспечения и послепродажная поддержка будут гарантированы» в США и Европе. В то же время, компания не уточнила, как именно будет выполнять гарантийные обязательства в штатах, где теперь полностью прекратит присутствие (на европейском рынке Oppo продолжит продавать смартфоны и другие устройства).

Смартфоны OnePlus переведут на ColorOS

Патерсон добавил, что смартфоны OnePlus переведут с OxygenOS на ColorOS «в течение ближайших месяцев». Между тем, гендиректор Oppo Europe Элвис Чжоу отметил, что владельцы устройств смогут вернуться в OxygenOS, если пожелают — однако, вероятно, лишатся доступа к будущим обновлениям.
Относительно самого бренда OnePlus Чжоу неоднократно отказывался уточнять, на каких рынках компания продолжит работать в будущем.
На этой неделе Bloomberg сообщил, что к следующему году OnePlus может покинуть Индию и все другие рынки, кроме Китая. В заявлении для The Verge представительница Oppo Николь Окпокири подтвердила лишь то, что «дорожная карта продуктов OnePlus в Китае остается без изменений», что не дало четкого понимания будущего бренда.
Кроме того, Окпокири подтвердила, что другой суббренд Oppo, Realme, также проходит процесс реструктуризации.
По материалам:
mezha.media
Техника
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