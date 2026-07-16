0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Первым устройством OpenAI станет умная колонка с камерой и движущимися деталями — Bloomberg

Технологии&Авто
9
OpenAI разрабатывает портативную умную колонку, которая должна стать «человекоподобным ИИ-компаньоном для дома». Устройство интегрируют с ChatGPT и наделят механическими элементами, способными двигаться самостоятельно.
Об этом пишет Bloomberg.

Устройство получит камеру и сенсоры

Колонка не будет иметь дисплея, но получит камеру и дополнительные сенсоры для распознавания окружающих. Встроенный аккумулятор позволит переносить ее между комнатами, хотя устройство рассчитано, прежде всего, на домашнее использование.
Среди заявленных возможностей — управление умным домом, воспроизведение медиа, ответы на вопросы и сообщения.
Читайте также
Колонка также сможет получать доступ к личным данным, включая электронную почту, чтобы лучше понимать владельца, предусматривать его потребности и самостоятельно предлагать информацию.
Движущиеся механические компоненты должны создавать впечатление, что устройство «живое», а не просто реагирует на команды. Какие части будут двигаться и сможет ли колонка самостоятельно перемещаться по поверхности, источники не уточнили.

Над проектом работают бывшие инженеры Apple

Над проектом работают студия Джонни Айва LoveFrom и бывшие инженеры Apple, участвовавшие в создании iPhone и Mac. Разработка продолжается, поэтому дизайн и набор функций могут измениться. OpenAI не прокомментировала утечку, а цена и страны запуска неизвестны.
Информация появилась через несколько дней после того, как Apple подала иск против OpenAI из-за вероятной кражи коммерческих тайн для разработки собственных устройств. OpenAI отрицает обвинения и считает, что будущая колонка существенно отличается от продуктов Apple.
Напомним, первый аппаратный продукт OpenAI должен поступить пользователям не раньше конца февраля 2027 года. Ранее компания подтверждала существование прототипа без экрана, предназначенного для использования вместе со смартфоном или ноутбуком.
По материалам:
mezha.media
OpenAIТехника
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems