Первым устройством OpenAI станет умная колонка с камерой и движущимися деталями — Bloomberg Сегодня 03:16 — Технологии&Авто

OpenAI разрабатывает портативную умную колонку, которая должна стать «человекоподобным ИИ-компаньоном для дома». Устройство интегрируют с ChatGPT и наделят механическими элементами, способными двигаться самостоятельно.

Об этом пишет Bloomberg.

Устройство получит камеру и сенсоры

Колонка не будет иметь дисплея, но получит камеру и дополнительные сенсоры для распознавания окружающих. Встроенный аккумулятор позволит переносить ее между комнатами, хотя устройство рассчитано, прежде всего, на домашнее использование.

Среди заявленных возможностей — управление умным домом, воспроизведение медиа, ответы на вопросы и сообщения.

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Колонка также сможет получать доступ к личным данным, включая электронную почту, чтобы лучше понимать владельца, предусматривать его потребности и самостоятельно предлагать информацию.

Движущиеся механические компоненты должны создавать впечатление, что устройство «живое», а не просто реагирует на команды. Какие части будут двигаться и сможет ли колонка самостоятельно перемещаться по поверхности, источники не уточнили.

Над проектом работают бывшие инженеры Apple

Над проектом работают студия Джонни Айва LoveFrom и бывшие инженеры Apple, участвовавшие в создании iPhone и Mac. Разработка продолжается, поэтому дизайн и набор функций могут измениться. OpenAI не прокомментировала утечку, а цена и страны запуска неизвестны.

Информация появилась через несколько дней после того, как Apple подала иск против OpenAI из-за вероятной кражи коммерческих тайн для разработки собственных устройств. OpenAI отрицает обвинения и считает, что будущая колонка существенно отличается от продуктов Apple.

Напомним, первый аппаратный продукт OpenAI должен поступить пользователям не раньше конца февраля 2027 года. Ранее компания подтверждала существование прототипа без экрана, предназначенного для использования вместе со смартфоном или ноутбуком.

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