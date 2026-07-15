Е-свидетельство о регистрации транспортного средства: что это и как его оформить Сегодня 21:26 — Технологии&Авто

Э-свидетельство о регистрации ТС

Владельцы автомобилей могут оформить электронное свидетельство о регистрации, которое имеет такую ​​же юридическую силу, как и пластиковый документ, и всегда доступно в смартфоне.

Об этом напомнили в МВД.

Что такое электронное свидетельство и как его оформить

Электронное свидетельство о регистрации транспортного средства (е-свидетельство) — это полноценный документ, не требующий изготовления на пластиковом бланке. Оно содержит серию и номер, отображается в Кабинете водителя и приложении Дія и действует на всей территории Украины.

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Оформить е-свидетельство можно при регистрации или перерегистрации транспортного средства. Для этого достаточно сообщить о своем желании администратору сервисного центра МВД или при оформлении услуги онлайн через Кабинет водителя или приложение Дія выбрать вариант получения документа исключительно в электронной форме.

В таком случае пластиковое свидетельство не будет производиться, а владелец получит только цифровой документ.

Можно ли позже получить пластиковый документ

Если со временем потребуется свидетельство на бланке, владелец электронного документа может изменить его формат.

Для этого нужно обратиться в любой сервисный центр МВД, пройти процедуру регистрации или перерегистрации транспортного средства и предоставить паспорт или ID-карту с зарегистрированным местожительством, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика и электронное свидетельство в приложении Дія.

Также необходимо оплатить административную услугу и стоимость изготовления бланковой продукции.

Кому пригодится е-свидетельство

Электронный документ будет особо удобным для водителей, активно пользующихся государственными цифровыми сервисами, оформляющих административные услуги онлайн и не желающих тратить средства на изготовление пластикового документа.

В то же время владельцы транспортных средств могут самостоятельно выбирать, какой формат им более удобен — только электронный или традиционный документ на бланке, также отображаемый в цифровом виде.

В сервисных центрах МВД отмечают, что развитие цифровых услуг позволяет сделать государственные сервисы более доступными, а использование электронных документов помогает экономить время, средства и более рационально использовать бланковую продукцию.

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