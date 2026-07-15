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Samsung, Apple или Xiaomi: назван лидер мирового рынка смартфонов

Технологии&Авто
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Samsung возглавил рейтинг производителей смартфонов
Samsung возглавил рейтинг производителей смартфонов
Аналитики Counterpoint Research подвели итоги второго квартала 2026 года на мировом рынке смартфонов. Несмотря на всеобщее падение продаж, отдельные производители смогли укрепить свои позиции и нарастить поставки. Наибольшую долю рынка сохранила Samsung, в то время как Apple установила новый собственный рекорд.

Samsung и Apple остаются лидерами рынка

По данным Counterpoint Research, крупнейшим производителем смартфонов по объему поставок во втором квартале стала Samsung. Компания увеличила поставки на 4% в годовом исчислении, а ее доля мирового рынка достигла 24%. В значительной степени этому способствовал высокий спрос на флагманскую серию Galaxy S26, в частности, модель Galaxy S26 Ultra.
Второе место заняла Apple. Компания нарастила поставки на 3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и увеличила свою долю мирового рынка до рекордных 20%. Основным драйвером продаж стала линейка iPhone 17, которую аналитики называют одной из самых успешных в истории компании.
Китайские производители Xiaomi, OPPO и vivo зафиксировали двузначное сокращение поставок. По словам аналитиков, на это повлияло удорожание чипов памяти, что особенно отразилось на сегменте бюджетных и смартфонов среднего класса. Несмотря на это, Xiaomi удалось удержать значительную долю рынка благодаря популярности моделей Redmi Note 15, Redmi K90 и Xiaomi 17.
По итогам второго квартала рейтинг производителей выглядит так:
  • Samsung — 22%;
  • Apple — 20%;
  • Xiaomi — 11%;
  • OPPO — 10%;
  • vivo — 8%;
  • другие производители — 29%.
Google и Huawei в первую пятерку не вошли, однако также продемонстрировали положительную динамику, несмотря на сложную ситуацию на рынке.
Создано с помощью ИИ
Создано с помощью ИИ

Мировые продажи смартфонов продолжают падать

В целом, мировой рынок смартфонов во втором квартале сократился на 11%, вернувшись к уровню 2013 года.
По прогнозу Counterpoint Research, к концу 2026 г. глобальные поставки смартфонов могут снизиться еще на 14%. Одной из главных причин такого спада аналитики называют дефицит чипов памяти, который, по их оценкам, сохранится и в течение 2027 года.
По материалам:
Autogeek
XiaomiСмартфоныSamsungApple
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