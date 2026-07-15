Samsung, Apple или Xiaomi: назван лидер мирового рынка смартфонов Сегодня 03:12 — Технологии&Авто

Samsung возглавил рейтинг производителей смартфонов

Аналитики Counterpoint Research подвели итоги второго квартала 2026 года на мировом рынке смартфонов. Несмотря на всеобщее падение продаж, отдельные производители смогли укрепить свои позиции и нарастить поставки. Наибольшую долю рынка сохранила Samsung, в то время как Apple установила новый собственный рекорд.

Samsung и Apple остаются лидерами рынка

По данным Counterpoint Research, крупнейшим производителем смартфонов по объему поставок во втором квартале стала Samsung. Компания увеличила поставки на 4% в годовом исчислении, а ее доля мирового рынка достигла 24%. В значительной степени этому способствовал высокий спрос на флагманскую серию Galaxy S26, в частности, модель Galaxy S26 Ultra.

Второе место заняла Apple. Компания нарастила поставки на 3% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и увеличила свою долю мирового рынка до рекордных 20%. Основным драйвером продаж стала линейка iPhone 17, которую аналитики называют одной из самых успешных в истории компании.

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Китайские производители Xiaomi, OPPO и vivo зафиксировали двузначное сокращение поставок. По словам аналитиков, на это повлияло удорожание чипов памяти, что особенно отразилось на сегменте бюджетных и смартфонов среднего класса. Несмотря на это, Xiaomi удалось удержать значительную долю рынка благодаря популярности моделей Redmi Note 15, Redmi K90 и Xiaomi 17.

По итогам второго квартала рейтинг производителей выглядит так:

Samsung — 22%;

Apple — 20%;

Xiaomi — 11%;

OPPO — 10%;

vivo — 8%;

другие производители — 29%.

Google и Huawei в первую пятерку не вошли, однако также продемонстрировали положительную динамику, несмотря на сложную ситуацию на рынке.

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Мировые продажи смартфонов продолжают падать

В целом, мировой рынок смартфонов во втором квартале сократился на 11%, вернувшись к уровню 2013 года.

По прогнозу Counterpoint Research, к концу 2026 г. глобальные поставки смартфонов могут снизиться еще на 14%. Одной из главных причин такого спада аналитики называют дефицит чипов памяти, который, по их оценкам, сохранится и в течение 2027 года.

Autogeek По материалам:

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