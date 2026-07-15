Honda ввела экзамены по ИИ и ежемесячные бонусы до $1000 для работников-отличников Сегодня 04:49 — Технологии&Авто

Honda запустила трехуровневую систему сертификации

Японский автопроизводитель Honda Motor ввел программу сертификации и финансового поощрения для сотрудников, которая должна стимулировать более активное использование искусственного интеллекта в повседневной работе.

Об этом сообщает Nikkei Asia.

Трехуровневая сертификация по ИИ

Компания запустила трехуровневую систему сертификации, оценивающую уровень знаний и практическое использование инструментов искусственного интеллекта. Оценка предполагает письменный экзамен и собеседование. По результатам работники получают один из трех уровней компетентности. От уровня сертификации зависит размер дополнительных выплат.

Максимальный бонус составляет 150 тысяч иен ​​в месяц

Работники, которые продемонстрируют высокий уровень владения инструментами искусственного интеллекта, могут получать ежемесячную премию в размере до 150 тыс. иен или около 920 долларов.

Сертификацию по искусственному интеллекту прошли 280 из 45 тыс. сотрудников Honda.

При этом право на максимальный ежемесячный бонус получили менее десяти работников.

В течение следующих нескольких лет компания планирует увеличить количество сертифицированных ИИ-специалистов до 1000 и рассчитывает, что они помогут ускорить внедрение технологии в производственные и бизнес-операции, а также обучить коллег.

Другие японские компании также стимулируют использование ИИ

Honda — не единственная японская компания, стимулирующая работников к использованию ИИ. Сеть магазинов FamilyMart уже учитывает использование искусственного интеллекта в качестве одного из критериев оценки эффективности работников, чем, очевидно, вызвала критику.

Авиакомпания All Nippon Airways включила ИИ в свою программу инноваций для сотрудников, где одним из самых успешных проектов стала система анализа изображений для контроля состояния авиадвигателей, помогающая более эффективно проводить техническое обслуживание и выявлять потенциальные неисправности. Команда, разработавшая решение, также получила финансовые вознаграждения.

По данным Nikkei Asia, на март 2026 года около 10% из 143 крупнейших компаний Японии предлагали прямые финансовые стимулы для сотрудников за использование искусственного интеллекта в работе.

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