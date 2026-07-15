Apple запустила публичное тестирование iOS 27: какие модели поддерживаются
Apple открыла бесплатное тестирование iOS 27 для всех участников Apple Beta Software Program. Обновление поддерживает iPhone 11 и более новые модели, а также iPhone SE второго и третьего поколений, однако главные ИИ-функции имеют более строгие системные требования.
Какие iPhone поддерживают Siri AI
Siri AI работает на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, всех моделях iPhone 16 и более новых смартфонах. Ассистент поддерживает долгие разговоры, учитывает содержимое экрана и личный контекст из почты, сообщений, заметок и календаря, а также может выполнять действия в приложениях. История разговоров сохраняет отдельное приложение Siri с частной синхронизацией через iCloud.
Доступна ли iOS 27 в Украине
В Украине публичную бету iOS 27 можно установить без региональных ограничений. Siri AI сейчас работает только на английском, поэтому для ее активации требуется совместимый iPhone с соответствующим языком системы и Siri.
Apple отдельно откладывает запуск ассистента на iPhone и iPad в странах Европейского Союза, но Украина к этому ограничению не относится.
Какие изменения получила iOS 27
Среди других изменений — ползунок прозрачности Liquid Glass, переработанное «Экранное время», новые инструменты редактирования в «Фото» и улучшенный поиск. Apple также заявляет о запуске приложений до 30% быстрее, появлении новых снимков в галерее до 70% быстрее и ускорении AirDrop до 80%. Эти показатели получены во внутренних тестах на разных моделях iPhone и могут отличаться в зависимости от устройства и сценария.
Как установить публичную бета-версию
Для установки необходимо зарегистрироваться на сайте программы тестирования, а затем открыть «Параметры» — «Общие» — «Обновление ПО» — «Бета-обновление» и выбрать iOS 27 Public Beta. Apple рекомендует предварительно создать резервную копию и не устанавливать тестовую систему на основное устройство из-за возможных ошибок, более быстрой разрядки аккумулятора и несовместимости приложений.
Финальная версия iOS 27 выйдет осенью 2026 года. До этого времени функции и их доступность могут измениться.
Поделиться новостью
Также по теме
Китай впервые экспортировал более 1 миллиона авто за месяц
ПартнерскаяКрипта, которая работает сама: как торговые боты принесли мне $1 150 за месяц
Как обменять водительские права на польские
Почему в Европе любят «маленькие» авто: какие преимущества
В Украине изменили правила верификации Starlink
Топ-5 семиместных кроссоверов, которые можно купить дешевле