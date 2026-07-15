Apple запустила публичное тестирование iOS 27: какие модели поддерживаются 15.07.2026, 00:11 — Технологии&Авто

Siri AI работает на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, всех моделях iPhone 16 и более новых смартфонах.

Apple открыла бесплатное тестирование iOS 27 для всех участников Apple Beta Software Program. Обновление поддерживает iPhone 11 и более новые модели, а также iPhone SE второго и третьего поколений, однако главные ИИ-функции имеют более строгие системные требования.

Какие iPhone поддерживают Siri AI

Siri AI работает на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, всех моделях iPhone 16 и более новых смартфонах. Ассистент поддерживает долгие разговоры, учитывает содержимое экрана и личный контекст из почты, сообщений, заметок и календаря, а также может выполнять действия в приложениях. История разговоров сохраняет отдельное приложение Siri с частной синхронизацией через iCloud.

Доступна ли iOS 27 в Украине

В Украине публичную бету iOS 27 можно установить без региональных ограничений. Siri AI сейчас работает только на английском, поэтому для ее активации требуется совместимый iPhone с соответствующим языком системы и Siri.

Apple отдельно откладывает запуск ассистента на iPhone и iPad в странах Европейского Союза, но Украина к этому ограничению не относится.

Какие изменения получила iOS 27

Среди других изменений — ползунок прозрачности Liquid Glass, переработанное «Экранное время», новые инструменты редактирования в «Фото» и улучшенный поиск. Apple также заявляет о запуске приложений до 30% быстрее, появлении новых снимков в галерее до 70% быстрее и ускорении AirDrop до 80%. Эти показатели получены во внутренних тестах на разных моделях iPhone и могут отличаться в зависимости от устройства и сценария.

Как установить публичную бета-версию

Для установки необходимо зарегистрироваться на сайте программы тестирования, а затем открыть «Параметры» — «Общие» — «Обновление ПО» — «Бета-обновление» и выбрать iOS 27 Public Beta. Apple рекомендует предварительно создать резервную копию и не устанавливать тестовую систему на основное устройство из-за возможных ошибок, более быстрой разрядки аккумулятора и несовместимости приложений.

Финальная версия iOS 27 выйдет осенью 2026 года. До этого времени функции и их доступность могут измениться.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.