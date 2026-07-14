Китай впервые экспортировал более 1 миллиона авто за месяц Сегодня 23:07 — Технологии&Авто

В июне 2026 года месячный экспорт автомобилей из Китая впервые в истории пересек отметку в 1 миллион единиц.

Стремительный рост поставок происходит на фоне всеобщего скачка китайской торговли, что усиливает напряжение в отношениях с партнерами, в частности с Европейским Союзом.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Financial Times.

Поставки автомобилей за границу выросли на 71,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 1,06 миллиона единиц. С такими темпами Китай по итогам 2026 года может экспортировать более 10 миллионов авто (для сравнения: в прошлом году этот показатель составил 7,1 млн., а в 2023 году — 4,9 млн.).

Экспортный бум обусловлен резким замедлением внутренних продаж в Китае после отмены субсидий на электромобили и падением спроса на машины с двигателями внутреннего сгорания. Такой перекос заставил производителей искать внешние рынки, что побудило ЕС и другие страны ввести высокие защитные пошлины на китайские авто.

Лидеры продаж

Главными движками автомобильного экспорта в июне стали три ведущие китайские компании:

Chery: экспортировала 191 062 машины (+80% по сравнению с июнем прошлого года), устанавливая исторический рекорд четвертый месяц подряд.

экспортировала 191 062 машины (+80% по сравнению с июнем прошлого года), устанавливая исторический рекорд четвертый месяц подряд. BYD: продала за границу 175 000 авто (+95% в годовом измерении), что составило рекордные 43% всего июньского объема производства компании.

продала за границу 175 000 авто (+95% в годовом измерении), что составило рекордные 43% всего июньского объема производства компании. Geely: зафиксировала экспорт на уровне 102 874 автомобилей (+157%), впервые превысив отметку в 100 000 единиц за месяц.

Діло По материалам:

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