Spotify запустил ИИ-ассистента с голосовым управлением

Spotify продолжает расширять использование искусственного интеллекта в своем сервисе. После запуска функций для создания ремиксов и персонализированных подкастов компания представила ИИ-ассистента, позволяющего пользователям управлять приложением с помощью голосовых или текстовых команд.
ИИ-ассистент под названием «Talk to Spotify» работает как бета-функция и в настоящее время доступен исключительно для платных пользователей на английском языке. Активировать его можно из разделов Home и Now Playing в мобильном приложении.
«Вы можете вести разговор с ассистентом голосом или с помощью текста для того, чтобы выбрать, что послушать, узнать больше информации о любимой музыке, вернуться к истории прослушиваний и глубже погрузиться в подкасты и аудиокниги», — отмечает компания в блоге.
Фактически, при запуске приложения пользователю не нужно выполнять никаких других действий, кроме как дать команду ИИ голосом: например, включить конкретную песню или исполнителя или что-то из новинок или подобрать более «энергичную» музыку.
Кроме того, во время воспроизведения песни можно попросить ассистента выполнить дополнительные действия: сохранить трек, добавить в очередь воспроизведения или подписаться на исполнителя.
Дополнительную информацию о песне можно получить в разделе Now Playing, достаточно спросить конкретно: когда вышел альбом, какой это жанр или чем вдохновлялся автор. Аналогичные вопросы можно задавать к подкастам или аудиокнигам, однако компания не уточняет, как избегать галлюцинаций и будет ли предоставлять ее искусственный интеллект ссылки для проверки фактов, вроде того, как работают другие современные чат-боты.
Now you can talk to Spotify: 🎧 It plays what you want 🎧 It adds what you want 🎧 It even answers what you’re curious about
Интересно, что ИИ сможет анализировать собственные музыкальные предпочтения пользователя. К примеру, его можно спросить: «Когда я впервые слушал эту песню?» или «Какие жанры мне нравились в последнее время?».
Функция пока доступна только в трех странах
Чтобы активировать «Talk to Spotify», нужно нажать кнопку микрофона в поле поиска и произнести или написать запрос вручную.
Функция разворачивается постепенно для пользователей Premium от 18 лет, начиная с США, Ирландии и Швеции на iOS и Android.