Spotify планирует «живые» видеотрансляции концертов и продажу билетов через приложение — Bloomberg Сегодня 03:17 — Технологии&Авто

Spotify активно выходит за пределы музыкального стриминга

Spotify рассматривает новые направления для развития своего сервиса, который планируется превратить в полноценный музыкальный хаб для фанатов. Среди планов, как отмечает Bloomberg, «живые» видеотрансляции концертов и продажа билетов.

Ранее Spotify экспериментировал с прямыми аудиотрансляциями и недавно начал добавлять видеозаписи музыкальных выступлений, в частности для концерта Дуа Липы. В настоящее время, по данным издания, компания ведет переговоры с промоутерами фестивалей и концертов по лицензированию прав на трансляцию живого видео.

Параллельно Spotify планирует запустить продажу билетов на мероприятия с приоритетным доступом для отдельных пользователей. Первый шаг для этого сделал с публикацией в приложении информации о будущих музыкальных событиях.

Spotify активно инвестирует в видеоформаты

Spotify изначально создавался в качестве аудиосервиса, однако в последние годы начал активно инвестировать в видеоформаты — они помогают дольше удерживать зрителей на платформе и приносят больше рекламных доходов, чем аудиоконтент. Следовательно, компания получила права на показ музыкальных клипов и расширяет видеонаправление в подкастах.

Популярность концертных трансляций давно доказал YouTube, где ежегодно миллионы людей просматривают вживую фестиваль Coachella. Для многих фанов это единственная возможность увидеть выступления: учитывая стоимость билетов и удаленность места проведения мероприятия. Успех платформы вдохновил Disney и Hulu, которые начали транслировать музыкальные фестивали, как Bonnaroo.

В последние годы Spotify активно выходит за пределы музыкального стриминга, в результате чего музыкальная индустрия стала опасаться, что компания пытается снизить зависимость от музыкального контента и долю доходов, возвращаемую артистам. Впрочем, стриминг не намерен отказываться от музыки, а хочет стать универсальной платформой для музыкальных фанатов.

Из более чем 700 млн пользователей большинство приходит в Spotify именно за музыкой. Компания считает, что может повысить ценность платной подписки, предоставляя доступ к билетам и помогая артистам зарабатывать больше на самых преданных поклонниках. Источники Bloomberg утверждают, что компания тратит «десятки миллионов долларов» на права для организации раннего доступа к билетам и заключила соглашение с самым крупным в мире концертным промоутером и продавцом билетов Live Nation.

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