Spotify монетизирует ИИ: запуск генеративных ремиксов поднял акции компании на 16%

Механизм распределения доходов и интеграции ИИ-контента остается коммерческой тайной.
Стриминговая платформа Spotify приступила к внедрению технологий генеративного искусственного интеллекта, что уже положительно сказалось на рыночной стоимости компании.
Об этом сообщает The Guardian.

Акции Spotify выросли после анонса ИИ-инструментов

В течение недели рыночная стоимость компании подскочила на 16% на фоне анонса нового платного инструмента, позволяющего подписчикам премиум-пакетов за дополнительную плату легально создавать каверы и ремиксы на базе ИИ, используя каталоги исполнителей с согласия последних.

Spotify сотрудничает с Universal Music Group

Финансовый успех инициативы обеспечен стратегическим партнерством с медиаконгломератом Universal Music Group.
Операционный директор Spotify Алекс Норстрем объяснил этот шаг намерением монетизировать тренд и перевести ИИ-генерацию в правовое поле.
Вместо неконтролируемого пиратства шведский техногигант предлагает коммерческую модель, где одна лицензированная композиция может сгенерировать тысячи уникальных вариаций, принося дополнительный доход как платформе, так и правообладателям.

Механизм монетизации пока не раскрывают

Однако точный механизм распределения доходов и интеграции ИИ-контента остается коммерческой тайной.
В бизнес-среде уже возникают дискуссии по поводу долгосрочных последствий: автоматизированные ремиксы рискуют перенасытить платформу и усилить внутреннюю конкуренцию, что заставит даже скептически настроенных игроков индустрии принять условия Spotify.
Несмотря на беспокойство правозащитников, стремительный рост капитализации доказывает, что рынок воспринимает легальный генеративный ИИ как высокодоходный драйвер для медиа-бизнеса.
По материалам:
Mind
SpotifyАкцииИИ
