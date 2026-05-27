Энергоатом уплатил более 22,7 млрд грн налогов за 4 месяца 2026 года Сегодня 05:34 — Фондовый рынок

За четыре месяца 2026 года АО НАЭК «Энергоатом» стабильно выполняет свои финансовые обязательства перед государством и обществом.

Об этом пишет компания.

За 4 месяца 2026 года обществом уплачено более 22,7 млрд грн налогов, сборов и обязательных платежей в государственный бюджет Украины и бюджеты всех уровней.

Энергоатом остается одним из крупнейших налогоплательщиков в стране и прилагает максимум усилий для полной и своевременной уплаты налоговых обязательств, обеспечивая в сложное время не только энергетическую безопасность страны, но и поддерживая финансовую устойчивость государства.

Напомним, только в 2025 году в бюджеты всех уровней обществом уплачено более 44,6 млрд гривен.

