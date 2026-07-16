BMW, Toyota, Bosch и Repsol начинают тестировать автомобили на возобновляемом бензине Сегодня 22:35 — Технологии&Авто

BMW, Toyota, Bosch и Repsol начинают тестировать автомобили на возобновляемом бензине

Компании BMW Group, Toyota Motor Europe, Repsol и Bosch официально объявили о запуске уникальной инициативы, чтобы доказать в реальных условиях эксплуатации, что существующие автомобили с традиционными двигателями внутреннего сгорания могут эффективно и безопасно работать исключительно на возобновляемом бензине.

Об этом сообщает Repsol.

В рамках эксперимента, который стартовал в начале июля 2026 года, задействован парк из 20 транспортных средств брендов BMW, MINI, Toyota и Lexus. Все эти авто заправляются исключительно топливом Nexa 95 — на 100% возобновляемым бензином производства компании Repsol.

100% возобновляемый бензин — это экологически чистое топливо, производимое исключительно из возобновляемых ресурсов (биомассы, органических отходов, растительных и масел). Это революционная технология, позволяющая сократить выбросы CO2 более чем на 70−90% по сравнению с обычным топливом.

Этот проект призван предоставить европейскому сообществу и регуляторным органам веские доказательства того, что экологическое топливо можно масштабировать уже сегодня, используя существующую инфраструктуру заправочных станций и обычные серийные машины.

Ключевые задачи

Организаторы проекта сосредоточились на проверке трех стратегически важных направлений:

доступность возобновляемого бензина: проверка логистики и распределения топлива через сеть Repsol, являющаяся единственным поставщиком 100% возобновляемого бензина на публичных АЗС в Испании;

цифровое отслеживание и сертификация: — испытание технологии цифрового мониторинга топлива на каждом этапе его жизненного цикла;

эксплуатационная готовность: подтверждение, что частные и корпоративные автопарки могут беспрепятственно перейти на экологическое топливо без технического перевооружения.

Ключевую роль в вопросе прозрачности и верификации играет компания Bosch со своей передовой системой Digital Fuel Twin. Как пояснил руководитель этого продуктового направления в Bosch Марко Бабич, система обеспечивает полную цифровую прозрачность всей цепочки создания стоимости топлива — с момента попадания на рынок до бака конкретного потребителя.

Программа собирает и анализирует данные с бортовых компьютеров автомобилей, АЗС и транзакций топливных карт в реальном времени. Это создает надежную основу для доверия со стороны регуляторов и упрощает соблюдение экологических требований.

Главное преимущество возобновляемого топлива состоит в том, что оно для него не требуется создание новой дорогостоящей инфраструктуры или разработка новых типов двигателей. В проекте принимают участие абсолютно стандартные легковые автомобили Toyota и Lexus, предоставленные подразделением Toyota España, а также штатные автомобили автопарка BMW Group.

Борьба за технологическую нейтральность

Результаты и промежуточные данные испанского эксперимента будут официально переданы политическим кругам Европейского Союза, представителям промышленности и профильным медиа.

В настоящее время экологическая политика ЕС сосредоточена преимущественно на тотальной электрификации, однако авторы проекта стремятся доказать, что концепция VEEF («Vehicles Exclusively running on Eligible Fuels — «автомобили, работающие исключительно на экологическом топливе») должна быть интегрирована в будущую нормативно правовую базу на уровне с электромобилями.

Доктор Стефан Хеллер, руководитель направления развития программы VEEF в BMW Group, подчеркнул, что открытость различных технологий является ключевым столбом стратегии немецкого концерна, ведь это позволяет собирать уникальные данные для создания максимально эффективных силовых установок будущего.

Его коллега из Toyota Motor Europe Паскаль Рух добавил, что возобновляемое топливо может стать идеальным мостом к нейтральности углерода, особенно в сочетании с гибридными и плагин-гибридными технологиями. Он подчеркнул, что существует серьезный риск того, что Европа не сможет добиться 100% перехода на машины с нулевым уровнем выбросов к 2035 году. В таком сценарии возобновляемый бензин является жизненно необходимым инструментом для быстрого сокращения выбросов CO2 как среди новых моделей, так и миллионов уже существующих автомобилей на дорогах.

Телеканал 24 По материалам:

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