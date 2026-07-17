ЕС готовит для Google штрафы на сотни миллионов евро и новые требования к Поиску и Android

Европейская Комиссия в течение следующей недели планирует принять ряд решений против Google за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA). Компании грозят отдельные штрафы в сотни миллионов евро, ежедневные финансовые санкции и требования открыть часть данных и возможностей своих сервисов для конкурентов.
Первый штраф будет касаться преимуществ, которые Поиск Google предоставляет своим сервисам для покупок, путешествий и других специализированных запросов по сравнению с конкурентами.
Второй связан с правилами Google Play, которые, по предварительному заключению Еврокомиссии, мешают разработчикам свободно направлять пользователей в альтернативные каналы с более выгодными предложениями.
Точные суммы еще не определены, однако внутренние документы Еврокомиссии называют нарушение Google «серьезными». Если компания не удовлетворит требованиям в течение 60 дней, ей могут назначить периодические штрафные выплаты. DMA позволяет наказывать компании на сумму до 10% их мирового годового оборота, а за повторные нарушения — до 20%.
ЕС может обязать Google делиться данными с конкурентами
Отдельно регулятор должен определить, какие данные компания обязуется передавать сторонним поисковым системам. Предварительные требования Еврокомиссии охватывают анонимизированные данные о ранжировании, запросах, кликах и просмотрах. Доступ к ним на справедливых и недискриминационных условиях могут получить также ИИ-чаты с функциями поиска.
Еще одно решение должно предоставить сторонним ИИ-сервисам доступ к тем же возможностям Android, которыми пользуется Gemini. Речь идет, в частности, о вызове ассистента голосовой командой, взаимодействии с приложениями и выполнении действий от имени пользователя. Это может ослабить преимущество Gemini над конкурентными помощниками на Android.
Google назвала уже внедренные в ЕС изменения Поиска «самым ухудшением продукта в его истории» и заявила, что они создают для европейцев худший опыт ради нескольких конкурентов. Требования DMA действуют на рынке ЕС — о распространении соответствующих изменений в Украине пока речь не идет.