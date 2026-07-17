ЕС готовит для Google штрафы на сотни миллионов евро и новые требования к Поиску и Android 17.07.2026, 00:11 — Технологии&Авто

Google угрожают новые штрафы

Европейская Комиссия в течение следующей недели планирует принять ряд решений против Google за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA). Компании грозят отдельные штрафы в сотни миллионов евро, ежедневные финансовые санкции и требования открыть часть данных и возможностей своих сервисов для конкурентов.

Об этом пишет Financial Times.

Претензии касаются Поиска Google и Google Play

Первый штраф будет касаться преимуществ, которые Поиск Google предоставляет своим сервисам для покупок, путешествий и других специализированных запросов по сравнению с конкурентами.

Второй связан с правилами Google Play, которые, по предварительному заключению Еврокомиссии, мешают разработчикам свободно направлять пользователей в альтернативные каналы с более выгодными предложениями.

Точные суммы еще не определены, однако внутренние документы Еврокомиссии называют нарушение Google «серьезными». Если компания не удовлетворит требованиям в течение 60 дней, ей могут назначить периодические штрафные выплаты. DMA позволяет наказывать компании на сумму до 10% их мирового годового оборота, а за повторные нарушения — до 20%.

ЕС может обязать Google делиться данными с конкурентами

Отдельно регулятор должен определить, какие данные компания обязуется передавать сторонним поисковым системам. Предварительные требования Еврокомиссии охватывают анонимизированные данные о ранжировании, запросах, кликах и просмотрах. Доступ к ним на справедливых и недискриминационных условиях могут получить также ИИ-чаты с функциями поиска.

Еще одно решение должно предоставить сторонним ИИ-сервисам доступ к тем же возможностям Android, которыми пользуется Gemini. Речь идет, в частности, о вызове ассистента голосовой командой, взаимодействии с приложениями и выполнении действий от имени пользователя. Это может ослабить преимущество Gemini над конкурентными помощниками на Android.

Google назвала уже внедренные в ЕС изменения Поиска «самым ухудшением продукта в его истории» и заявила, что они создают для европейцев худший опыт ради нескольких конкурентов. Требования DMA действуют на рынке ЕС — о распространении соответствующих изменений в Украине пока речь не идет.

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