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Subaru объявила масштабный отзыв из-за опечатки

Технологии&Авто
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Subaru Forester
Subaru Forester
Японский автопроизводитель объявил о масштабной отзывной кампании, охватывающей более полумиллиона транспортных средств в Соединенных Штатах. Причиной проведения акции стала опечатка на обязательной сертификационной этикетке безопасности, которая наклеивается на кузов автомобиля.
Как отмечает Carscoops, сами автомобили полностью технически исправны, однако несоответствие информации на маркировке Федеральному стандарту безопасности автотранспортных средств под номером 110 вынудило компанию приступить к официальной процедуре исправления ошибки.

Какие модели попали под отзыв

Сервисная кампания касается популярных моделей кроссоверов и внедорожников бренда разных лет выпуска. В общей сложности отзыву подлежат 541 237 автомобилей, среди которых:
  • трехрядный кроссовер Subaru Ascent, выпущенный в период с 2019 по 2026 год;
  • кроссовер Subaru Forester 2025−2026 годов выпуска (включая гибридную версию Forester Hybrid);
  • компактный кроссовер Subaru Crosstrek Hybrid 2026 модельного года.
Суть проблемы состоит в том, что на заводской сертификационной наклейке указан неверный индекс максимально допустимой нагрузки на заднюю ось. Из-за технической ошибки при печати указана предельная масса выше фактических конструктивных возможностей деталей подвески.
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Хотя реальных случаев поломок, аварий или травм из-за этого дефекта зафиксировано не было, потенциальная опасность существует. Руководствуясь неверными данными из этикетки, владельцы могут случайно перегрузить багажник или пассажирский отсек, что создаст чрезмерную нагрузку на заднюю ось и может отрицательно повлиять на управляемость автомобиля во время движения, повышая риск возникновения ДТП.
Несоответствие данных на наклейках выявили специалисты Национального управления безопасности дорожного движения США, выразившие обеспокоенность расчетными параметрами веса. После официального обращения регулятора инженеры Subaru провели внутренний аудит технической документации и сертификационных значений для всех моделей, начиная с 2003 модельного года. В результате проверки было принято решение о необходимости проведения отзыва.

Нетипичный способ устранения проблемы

Компания выбрала достаточно простой и нетипичный для автоиндустрии способ исправления дефекта. Вместо того чтобы заставлять более полумиллиона водителей обязательно ехать на сервис, Subaru пришлет всем владельцам автомобилей новые сертификационные наклейки с исправленными данными обычной почтой.
К письму будет прилагаться подробная инструкция, как самостоятельно наклеить новую этикетку поверх старой. Для тех клиентов, которые не желают делать это собственноручно или сомневаются в своих силах, остается возможность бесплатно обратиться в ближайший официальный дилерский центр Subaru, где эту процедуру выполнят специалисты.
По материалам:
Телеканал 24
Авто
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