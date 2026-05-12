Владельцы Subaru подали коллективный иск: каковы причины (список моделей) Сегодня 06:29 — Технологии&Авто

Subaru оказались в центре судебного разбирательства в США. Группа владельцев подала коллективный иск, утверждая, что электрические системы многих популярных моделей бренда обладают дефектом, который приводит к полной разрядке аккумуляторов во время стоянки.

Об этом пишет 24tv.ua со ссылкой на Carscoops

В чем суть

Истцы отмечают, что неисправность не является единичным случаем, а касается значительной части модельного ряда компании за последние семь лет.

В документе упоминаются девять моделей:

Subaru Outback (2021−2022);

Subaru Forester (2021−2024), включая версию Wilderness (2022−2025);

Subaru Legacy (2021−2023);

Subaru WRX (2021−2023);

Subaru Ascent (2021−2022);

Subaru Crosstrek (2019−2023) и Crosstrek Hybrid (2019−2024);

Subaru Impreza (2019−2023).

«Согласно материалам дела, владельцы сталкиваются с разрядкой батарей всего за одну ночь. В отдельных случаях проблема приводила к критическим ситуациям на дороге: один из истцов утверждает, что его Outback заглох непосредственно в пробке, что повлекло за собой блокировку движения и нуждалось в эвакуации автомобиля», — пишет издание.

Причины дефекта

Владельцы автомобилей не винят Subaru в установке некачественных или слабых аккумуляторов. Иск утверждает, что истинная причина заключается в неисправности электронных систем, которые не могут перейти в режим глубокого сна после отключения зажигания.

Это создает так называемое «потребление темнового тока» — постоянная паразитная нагрузка, постепенно исчерпывающая ресурс батареи, даже когда автомобиль припаркован. Истцы сообщают, что дилерские центры часто просто заменяли аккумуляторы новыми, однако это давало лишь временный эффект, и через несколько месяцев проблема возвращалась.

Subaru же еще не предоставила официальный ответ на иск. Эксперты отмечают, что поскольку современные автомобили оснащены большим количеством подключенных сервисов, работающих в фоновом режиме, энергопотребление в покое возросло, однако оно не должно приводить к невозможности запуска двигателя или остановки авто во время движения.

