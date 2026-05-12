Google планирует разрешить ІТ-специалистам использовать ИИ-помощников на собеседованиях

Google тестирует новый формат собеседований для разработчиков, позволяющий кандидатам использовать ИИ-помощников. Такие обновления внедряют, чтобы «лучше соответствовать современным реалиям инженерной сферы».
Компания протестирует новый формат на позициях начального и среднего уровней в выбранных командах США. В случае успеха планируется масштабировать этот подход на другие подразделения и регионы, пишет Business Insider.
Начиная со второй половины года Google позволит использование «одобренного» ИИ-помощника во время этапа проверки на понимание кода. От кандидатов будут ожидать умения «читать, отлаживать и оптимизировать» существующую базу кода.
Интервьюеры будут оценивать навыки работы с ИИ, в том числе умение создавать промпты, проверять полученные результаты и исправлять ошибки.
В компании подтвердили эти планы и отметили, что во время пилотного этапа кандидаты будут использовать в качестве ИИ-помощника собственную модель компании — Gemini.
«Мы постоянно совершенствуем наши процессы проведения собеседований, чтобы привлекать и нанимать лучших специалистов, — сообщил Business Insider Брайан Онг, вице-президент Google по подбору персонала. — В рамках этой стратегии мы запускаем пилотный проект для технических интервью, чтобы они лучше отражали то, как наши команды работают в эпоху ИИ».

Другие изменения

Этап Googleyness and Leadership, ранее сосредотачивавшийся на поведенческих вопросах, теперь также будет включать техническое обсуждение архитектуры одного из прошлых проектов кандидата.
Для менее опытных специалистов один из технических раундов заменят интервью, где им придется «решать инженерные задачи открытого типа», говорится в документе.
В этом месяце компания протестирует новые форматы в нескольких подразделениях, в частности, в Cloud, а также в отделе Platforms and Devices.
В документе о новом процессе собеседований в Google он описывается как «управляемый человеком при поддержке ИИ». Также отмечается, что этот формат должен лучше имитировать «рабочий процесс инженера-программиста в эпоху генеративного ИИ».
По материалам:
dev.ua
