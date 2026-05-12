Рейтинг самых популярных автомобильных брендов в разных странах мира — инфографика Сегодня 04:35 — Технологии&Авто

Самым популярным автомобильным мировым брендом в 2025 году стала Toyota. Однако во многих странах автомобилисты предпочитают «национальные» марки.

Как пишет Visual Capitalist , исследование Focus2Move охватило 61 страну и определило самый продаваемый автомобильный бренд в каждой из них. Для Аргентины, Японии и Филиппин использованы данные за 2024 год.

Мировой лидер — Toyota

Как показывает статистика, японская Toyota стала самым популярным автомобильным брендом в 25 странах. Она возглавляет продажи в США, Японии, Саудовской Аравии, Южной Африке и многих странах Юго-Восточной Азии.

Популярность бренда объясняют репутацией надежных автомобилей, экономным расходом топлива и относительно невысокими расходами на обслуживание. Особенно сильные позиции у Toyota — на рынках, где покупатели ценят долговечность и доступность сервиса.

В Европе и Азии сильны позиции местных брендов

В то же время, во многих странах покупатели продолжают поддерживать национальных производителей.

В Германии, Австрии, Дании, Швейцарии и Великобритании лидером продаж остается Volkswagen.

Французы чаще всего покупают Renault, итальянцы — Fiat, а в Чехии первое место удерживает Škoda.

В Китае лидером стал BYD, активно наращивающий продажи электромобилей. В Индии наиболее популярной маркой остается Maruti, а во Вьетнаме первое место занимает VinFast.

Также сильные позиции на домашних рынках сохраняют и менее известные бренды, в частности, Iran Khodro в Иране и Innoson в Нигерии. Это свидетельствует о том, что местные автопроизводители могут успешно конкурировать с международными компаниями, если они имеют поддержку государства и доверие потребителей, отмечают эксперты.

В Украине в этом глобальном рейтинге данных, к сожалению, нет. В то же время, по итогам года, которые приводит «Укравтопром», среди самых популярных брендов лидером стала китайская BYD — 10 352 проданных автомобила в 2025 году, что в пять раз больше, чем в 2024 году. В то же время совсем чуть-чуть от нее отстала Toyota, которая реализовала 10 181 авто, сохраняя сильные позиции на украинском рынке.

