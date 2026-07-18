Samsung представит новое поколение складных смартфонов: что известно

Samsung готовится к большой летней презентации Unpacked, которая пройдет 22 июля в Лондоне. Там компания, как ожидается, представит новое поколение складных смартфонов — Samsung Galaxy Fold 8 и Galaxy Fold 8 Ultra.
Еще до официального анонса в сети появились детали о дизайне, технических характеристиках, цветовых решениях и ориентировочной стоимости новинок. Больше всего внимания привлек именно базовый Galaxy Fold, который, по информации инсайдеров, избавится от одного из наиболее критикуемых недостатков предыдущих поколений.
Galaxy Fold 8 получил совершенно новые пропорции
Главным изменением базовой модели станет кардинально обновленный дизайн. Samsung отказалась от слишком узкого внешнего дисплея, который часто вызывал сетование пользователей предыдущих Fold.
Теперь Samsung Galaxy Fold 8 получит 5,5-дюймовый внешний QHD+ дисплей с необычным соотношением сторон 16:10. Благодаря этому смартфон станет визуально короче, компактнее и комфортнее для использования в сложенном состоянии.
Внутренний гибкий экран сохранит диагональ 7,6 дюйма, будет иметь разрешение QHD+ и соотношение сторон 4:3, что обеспечивает более удобный просмотр контента после разложения устройства.
Еще одно заметное обновление касается эргономики. Толщина корпуса составит всего 4,5 мм в разложенном виде и 9,7 мм в сложенном. Вес смартфона, по предварительным данным, составит около 200 граммов.
Камеры и цвета Galaxy Fold 8
Базовый Galaxy Fold 8 оснастят двойной основной камерой. В ее состав войдут 50-мегапиксельный головной модуль и 50-мегапиксельный ультраширокоугольный сенсор.
Смартфон планируют выпустить в графитовом, лавандовом и кремовом цветах. Кроме того, для фирменных магазинов Samsung готовит специальное исполнение в фисташковом цвете.
Galaxy Fold 8 Ultra сделает ставку на производительность и камеру 200 МП
В отличие от базовой версии, Samsung Galaxy Fold 8 Ultra не получит кардинальных изменений во внешности. По данным инсайдеров, смартфон сохранит дизайн, близкий к Galaxy Fold 7, однако производитель существенно обновит его аппаратную составляющую.
Самой главной особенностью станет 200-мегапиксельная основная камера. Она будет работать вместе с 50-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем и 10-мегапиксельным телефотообъективом с 3-кратным оптическим зумом.
Для улучшения качества фотографий Samsung планирует использовать увеличенную диафрагму и новые алгоритмы обработки изображений.
Кроме этого, Galaxy Fold 8 Ultra получит аккумулятор емкостью 5000 мА·ч, тогда как базовый Fold 8 будет иметь батарею на 4800 мА·ч. Также Ultra будет поддерживать 45-ваттную проводную быструю зарядку.
Флагманскую модель предложат в черном, белом и фиолетовом цветах, а также в специальном зеленом исполнении.
Процессор и цена новых Galaxy Fold
По информации инсайдеров, обе новинки будут работать на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy.
Базовые конфигурации получат 12 ГБ оперативной памяти, а объем внутреннего хранилища будет составлять от 256 ГБ до 1 ТБ.
Официальные цены Samsung пока не раскрывает. В то же время аналитики и инсайдеры прогнозируют, что из-за подорожания полупроводников, памяти DRAM и других премиальных компонентов Galaxy Fold 8 и Galaxy Fold 8 Ultra могут стоить не менее 100 долларов дороже моделей предыдущего поколения.