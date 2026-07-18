BMW и Volkswagen зафиксировали спад продаж во втором квартале 18.07.2026, 01:18 — Технологии&Авто

Мировые продажи BMW упали

Немецкие автоконцерны BMW AG и Volkswagen AG зафиксировали существенное снижение глобальных продаж во втором квартале. Главным фактором негативной динамики стал глубокий спад на китайском рынке, где с аналогичными трудностями ранее столкнулись Porsche и Mercedes-Benz.

Об этом сообщает Bloomberg.

BMW снижает финансовые прогнозы

Самый ощутимый удар кризис в КНР нанес по BMW — поставки брендов BMW и Mini в азиатской стране обвалились на 30%.

Поэтому баварский автопроизводитель уже усилил меры по снижению затрат и ухудшил свой финансовый прогноз на 2026 год.

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Падение спроса в Китае компания пытается компенсировать выпуском моделей на новой платформе Neue Klasse (в частности, кроссовера iX3) и за счет роста продаж электромобилей в Европе и США.

Ключевыми причинами кризиса для европейских брендов является затяжная рецессия в секторе недвижимости Китая, взорвавшая финансовые возможности состоятельных покупателей, а также жесткая конкуренция со стороны локальных производителей (в частности BYD).

Дополнительное давление на европейский автопром оказывают высокие затраты на энергоносители в Европе и таможенные тарифы Дональда Трампа в США.

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