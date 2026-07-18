BMW и Volkswagen зафиксировали спад продаж во втором квартале

Немецкие автоконцерны BMW AG и Volkswagen AG зафиксировали существенное снижение глобальных продаж во втором квартале. Главным фактором негативной динамики стал глубокий спад на китайском рынке, где с аналогичными трудностями ранее столкнулись Porsche и Mercedes-Benz.
Падение спроса в Китае компания пытается компенсировать выпуском моделей на новой платформе Neue Klasse (в частности, кроссовера iX3) и за счет роста продаж электромобилей в Европе и США.
Ключевыми причинами кризиса для европейских брендов является затяжная рецессия в секторе недвижимости Китая, взорвавшая финансовые возможности состоятельных покупателей, а также жесткая конкуренция со стороны локальных производителей (в частности BYD).
Дополнительное давление на европейский автопром оказывают высокие затраты на энергоносители в Европе и таможенные тарифы Дональда Трампа в США.