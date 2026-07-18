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BMW и Volkswagen зафиксировали спад продаж во втором квартале

Технологии&Авто
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Мировые продажи BMW упали
Мировые продажи BMW упали
Немецкие автоконцерны BMW AG и Volkswagen AG зафиксировали существенное снижение глобальных продаж во втором квартале. Главным фактором негативной динамики стал глубокий спад на китайском рынке, где с аналогичными трудностями ранее столкнулись Porsche и Mercedes-Benz.
Об этом сообщает Bloomberg.

BMW снижает финансовые прогнозы

Самый ощутимый удар кризис в КНР нанес по BMW — поставки брендов BMW и Mini в азиатской стране обвалились на 30%.
Поэтому баварский автопроизводитель уже усилил меры по снижению затрат и ухудшил свой финансовый прогноз на 2026 год.
Падение спроса в Китае компания пытается компенсировать выпуском моделей на новой платформе Neue Klasse (в частности, кроссовера iX3) и за счет роста продаж электромобилей в Европе и США.
Ключевыми причинами кризиса для европейских брендов является затяжная рецессия в секторе недвижимости Китая, взорвавшая финансовые возможности состоятельных покупателей, а также жесткая конкуренция со стороны локальных производителей (в частности BYD).
Дополнительное давление на европейский автопром оказывают высокие затраты на энергоносители в Европе и таможенные тарифы Дональда Трампа в США.
По материалам:
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