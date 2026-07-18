Новые электромобили BYD показали до премьеры (фото)

Электромобиль BYD Seagull второго поколения сохранил рубленый дизайн с клиновидной оконной линией, однако его фары больше, а задние стойки более толстые. К тому же городской хэтчбек больше предшественника сразу на 42 см.
Размеры BYD Seagull 2026:
длина — 4205 мм;
ширина — 1810 мм;
высота — 1570 мм;
колесная база — 2650 мм;
масса — 1180 кг.
Мощность электромотора выросла до 127 сил, а максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.
Седан BYD Denza Z9S
Линейку обновленного премиального BYD Denza Z9 вскоре пополнит седан S. Он не только имеет короткий багажник, но и отличается дизайном фар. Кроме того, четырехдверная версия несколько компактнее.
Габариты BYD Denza Z9S:
длина — 5090 мм;
ширина — 1980 мм;
высота — 1490 мм;
колесная база — 3025 мм.
Электромобиль BYD Denza Z9S дебютирует в заднеприводных вариантах мощностью 435 и 496 л. с. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.