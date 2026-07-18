Новые электромобили BYD показали до премьеры (фото) Сегодня 05:23 — Технологии&Авто

BYD Denza Z9 2026 года получил версию в кузове седан, Фото: CarNewsChina

BYD продолжает обновление своего модельного ряда. Вскоре дебютируют новое поколение доступного Seagull и премиальный седан Denza Z9S. Новые электрокары BYD представят в ближайшие месяцы.

Пока на сайте CarNewsChina опубликовали их фотографии.

Новый BYD Seagull

Электромобиль BYD Seagull второго поколения сохранил рубленый дизайн с клиновидной оконной линией, однако его фары больше, а задние стойки более толстые. К тому же городской хэтчбек больше предшественника сразу на 42 см.

BYD Seagull подрос в размерах, Фото: CarNewsChina

Размеры BYD Seagull 2026:

длина — 4205 мм;

ширина — 1810 мм;

высота — 1570 мм;

колесная база — 2650 мм;

масса — 1180 кг.

BYD Seagull оснастили более мощным 127-сильным электромотором., Фото: CarNewsChina

Мощность электромотора выросла до 127 сил, а максимальная скорость ограничена на отметке 150 км/ч.

Седан BYD Denza Z9S

Линейку обновленного премиального BYD Denza Z9 вскоре пополнит седан S. Он не только имеет короткий багажник, но и отличается дизайном фар. Кроме того, четырехдверная версия несколько компактнее.

BYD Denza Z9S дебютирует в версиях на 435 и 496 сил, Фото: CarNewsChina

Габариты BYD Denza Z9S:

длина — 5090 мм;

ширина — 1980 мм;

высота — 1490 мм;

колесная база — 3025 мм.

Электромобиль BYD Denza Z9S дебютирует в заднеприводных вариантах мощностью 435 и 496 л. с. Максимальная скорость составляет 250 км/ч.

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