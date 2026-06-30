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Volkswagen планирует закрыть четыре завода

Технологии&Авто
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Крупнейший европейский автопроизводитель Volkswagen рассматривает беспрецедентную реструктуризацию.
По данным журнала Manager Magazin, со ссылкой на инсайдеров компании, генеральный директор Оливер Блюме планирует радикальную перестройку всей компании.
В основе плана — массовое глобальное сокращение персонала и закрытие нескольких давно существующих немецких заводов.
По данным журнала, о которых также сообщал BILD, план реструктуризации предусматривает сокращение до 100 000 из примерно 657 000 рабочих мест, сейчас работающих в группе по всему миру. Такой план удвоит цель экономии, объявленную всего несколько месяцев назад, свидетельствующую о сокращении около 50 000 рабочих мест.
Однако другой инсайдер предостерег, что в центральном документе намеренно отсутствует определение окончательного фиксированного количества, чтобы сохранить необходимую гибкость для будущих переговоров и внедрения. Независимо от точного целевого размера планы иллюстрируют огромный масштаб запланированной корпоративной реструктуризации.
По материалам:
motorcar
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