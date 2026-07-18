Инфляция замедлилась, но НБУ предупреждает о новом росте цен Сегодня 08:05 — Казна и Политика

Инфляция в Украине снизилась до 7,2%

В июне 2026 года инфляция в Украине замедлилась до 7,2% в годовом исчислении, а в месячном исчислении потребительские цены даже снизились на 0,1%. Общие показатели полностью соответствовали апрельскому прогнозу регулятора, однако базовая инфляция продолжила превышать ожидаемую траекторию из-за роста издержек производителей.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины.

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По данным НБУ, сдерживать общий рост цен помогали сырые продукты питания, которые подешевели на 0,2% в годовом исчислении.

В частности, свинина упала в цене благодаря более дешевому импорту из-за перепроизводства в ЕС, курятины и яйца — благодаря расширению внутреннего производства, а овощи и фрукты подешевели благодаря сезонному увеличению предложения и старту продаж с летних теплиц.

Также до 33,4% замедлилось удорожание горючего, чему способствовало снижение стоимости дизеля и автогаза.

Почему базовая инфляция ускорилась до 8,1%

Несмотря на всеобщее замедление, базовая инфляция уверенно росла под давлением производственных издержек бизнеса. Главными факторами стали более дорогая электроэнергия, горючее и быстрое повышение заработных плат.

Динамика цен по ключевым направлениям:

Услуги (ускорение до 13,7% г/г): активнее всего дорожали транспортные услуги, обслуживание автомобилей, курсы вождения, а также сфера красоты и досуга. В то же время, темпы роста цен в кафе, ресторанах и такси наоборот притормозили.

Обработанные продукты (без изменений — 10,4% г/г): дорожали подсолнечное масло (через низкие запасы сырья) и замороженные полуфабрикаты, требующие значительных затрат электричества на хранение. Однако колбасы и безалкогольные напитки дорожали медленнее из-за снижения стоимости мяса и кофе на мировых рынках.

Административные цены (рост до 10,7% г/г): главным драйвером стало повышение тарифов на водоснабжение в ряде городов Украины, а также стабильное подорожание алкоголя и табака.

Прогноз: ценовое давление усилится

Национальный банк предупреждает, что в ближайшие месяцы ценовое давление на украинскую экономику снова начнет расти.

Основными факторами станут высокие затраты предприятий на оплату труда, постепенное исчерпание сезонных эффектов удешевления овощей, а также планируемое повышение тарифов на воду и анонсированный пересмотр стоимости проезда в общественном транспорте столицы и других регионах.

Обновленный макроэкономический прогноз с учетом всех новых факторов Правления НБУ обнародует 30 июля 2026 года, а подробный Инфляционный отчет появится 6 августа.

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