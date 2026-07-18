Рынок труда изменился: кого активно нанимают летом 2026 года Сегодня 10:04

Как изменился рынок труда в 2026 году: аналитика Work.ua, Фото: magnific

Бытует мнение, что лето — неудачный сезон для поиска работы: сезон отпусков якобы замедляет наем, а кандидаты реже решаются менять место работы. Однако в июне украинские работодатели не только активно публиковали вакансии, но получили рекордное количество откликов от кандидатов. В то же время, наибольший спрос сохраняется на рабочие профессии.

Об этом свидетельствует исследование Work.ua.

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Аналитики отмечают, что сезонность рынка труда изменилась. В июне компании опубликовали более 114 тыс. вакансий — один из самых высоких показателей с начала 2026 года. В то же время работодатели получили рекордное количество отзывов за последние годы.

«Для работодателей это сигнал: не стоит откладывать аренду до осени, когда количество вакансий достигнет пика, и конкуренция за кандидатов будет выше», — говорится в исследовании.

Каких работников ищут больше всего

Несмотря на традиционный летний рост спроса в сфере обслуживания, больше всего вакансий по-прежнему приходится на рабочие специальности.

В пятерку категорий с наибольшим количеством вакансий в июне вошли:

рабочие специальности и производство — 21 669 вакансий;

сфера обслуживания — 20 204;

розничная торговля — 12 310;

логистика, состав и ВЭД — 12 100;

продажи и закупки — 11 346.

По сравнению с маем больше всего выросло количество вакансий в сфере HR и образования — у обеих на 6%. Аналитики объясняют, что это вполне привычная подготовка к сезону активного найма и началу учебного года.

Предлагают ли работу молодежи

Почти половина всех вакансий (46%) доступна кандидатам без опыта работы. Кроме того, каждое четвертое предложение обозначено как работа для студентов.

В то же время, существенно возросла и активность молодых соискателей работы. Количество кандидатов в возрасте до 18 лет в месяц увеличилось на 64%, а среди молодежи 18−24 лет — на 13%.

Чаще всего молодые украинцы искали работу в гостинично-ресторанном бизнесе и туризме (+27%), сфере обслуживания (+20%) и розничной торговле (+18%).

Удаленная работа

Спрос на отдаленную занятость продолжает существенно превосходить предложение.

По данным Work.ua, каждый четвертый кандидат ищет именно дистанционную работу, а треть всех отзывов приходится именно на удаленные вакансии. Конкуренция за дистанцию ​​в 5 раз превышает средние показатели, а на некоторые должности — в 10−20 раз.

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При этом дистанционные вакансии составляют всего около 6% всех предложений работы, и их количество практически не меняется.

В июне искатели активно откликались именно на дистанционные должности: директ-менеджер, оператор контакт-центра, Frontend Developer, веб-дизайнер.

География рынка труда остается неравномерной

Аналитики отмечают, что война продолжает влиять на рынок труда, а его восстановление остается полярным.

В западных областях количество вакансий превышает довоенный уровень, тогда как в регионах прифронтовых предложений работы все еще значительно меньше.

Статистика обновления рынка труда Украины, Инфографика: Work.ua

Самую низкую конкуренцию среди кандидатов фиксируют в Херсонской, Донецкой, Сумской, Запорожской и Черниговской областях.

«Очевидно, что восстановление рынка зависит не только от общей экономической активности, но и от ситуации безопасности, миграции населения и возможности бизнеса работать в конкретном регионе», — говорится в исследовании.

До этого Finance.ua отмечал , что специалисты со значительным опытом, которые выполняют сложную работу или работают в особых условиях, получают самые высокие зарплатные предложения в Украине. Также больше других платят специалистам, которых сегодня не хватает на рынке труда.

Среди наиболее оплачиваемых вакансий:

операционный директор — 92 тыс. грн;

водитель международных перевозок — 66 тыс. грн;

риелтор — 58 тыс. грн;

автомаляр — 57 тыс. грн;

программист — 52 тыс. грн;

автослесарь — 47 тыс. грн;

шеф-повар — 46 тыс. грн;

крановщик — 37 тыс. грн.

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