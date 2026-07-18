ДТП без страховки: как законно получить компенсацию и выиграть суд Сегодня 11:22 — Технологии&Авто

Юридические тонкости ДТП без страховки

Попасть в дорожно-транспортное происшествие — это всегда стресс. Но что делать, если у вас или у виновника аварии нет обязательного страхового полиса (автогражданки)? Как правильно действовать непосредственно на месте происшествия, чтобы не получить штраф за оставление места ДТП и гарантировать компенсацию ущерба за поврежденное авто или лечение?

новом выпуске опытный адвокат Станислав Лифлянчик подробно разбирает все юридические тонкости ДТП без страховки.

Что означает ДТП без страховки

Специалист пояснил, что полис обязательного страхования покрывает ущерб, нанесенный другим участникам дорожного движения. Речь идет не только о повреждениях автомобилей, но и о вреде имущества или здоровье людей.

Если у виновника ДТП нет автогражданки, потерпевшей стороне придется обращаться в МТСБУ, которое компенсирует убытки из специального фонда. После этого бюро вправе взыскать выплаченные средства с виновника аварии.

Если же компенсацию через МТСБУ получить невозможно, возмещать ущерб придется через суд.

Что нужно сделать сразу после ДТП без страховки

Прежде всего, необходимо убедиться, что никто не получил травм и, при необходимости, вызвать скорую помощь.

После этого обязательно следует сообщить о ДТП полиции. Договариваться «на месте» без оформления аварии рискованно, ведь другой участник впоследствии может заявить об оставлении места ДТП, что уже влечет административную ответственность.

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Также желательно сразу найти свидетелей происшествия, особенно если между водителями возникает спор по поводу того, кто нарушил правила дорожного движения. Следует записать их контакты и по возможности получить видео с регистраторов или камер наблюдения.

После оформления ДТП важно правильно зафиксировать сумму причиненного ущерба. Адвокат рекомендует обратиться к независимому автоэксперту, который проведет профессиональную оценку повреждений, а также получить дефектный акт на официальном СТО с указанием стоимости ремонта.

Проводить ремонт также следует только на станциях технического обслуживания, которые выдают чеки и официальные документы. Конкретно они станут подтверждениями фактических издержек в случае судебного спора.

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