Как занимать деньги друзьям, чтобы не потерять деньги и не испортить отношения Сегодня 12:11 — Личные финансы

Что следует учесть перед тем, как одолжить деньги другу, Фото: magnific

Долги часто стают предпосылкой конфликтов и утраты доверия. Чтобы избежать неприятных ситуаций, следует заранее согласовывать между друзьями или родственниками об условиях возврата денег.

Об этом сообщают специалисты «Финкульта».

Как правильно занимать деньги друзьям

Сначала реально оцените свои финансовые возможности. Одалживать рекомендуют только ту сумму, с которой вы готовы временно расстаться. Не стоит занимать средства, отложенные на оплату жилья, коммунальных услуг, лечение или финансовую «подушку безопасности».

Перед тем, как одолжить, договоритесь о сумме, сроке возврата и способе расчета. Четкие договоренности помогают избежать недоразумений в будущем.

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Если речь идет о значительной сумме, специалисты рекомендуют оформить нотариальную договоренность в письменном виде. Это не свидетельствует о недоверии, а только защищает интересы обеих сторон и помогает избежать споров.

Также не стесняйтесь напоминать о возврате долга по истечении согласованного срока, ведь договоренности должны выполняться.

Что делать, если деньги занимаете вы

Специалисты рекомендуют не брать взаймы больше, чем вы реально способны вернуть, а также заранее оценить свои возможности выполнить обязательства в определенный срок.

Если возникли трудности, не избегайте разговора. Предварительно сообщите о ситуации и предложите новый реалистичный график возврата.

Эксперты отмечают, что прозрачные правила, взаимное уважение и ответственное отношение к финансовым обязательствам помогают избежать конфликтов и не потерять ни деньги, ни дружбу.

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