Как занимать деньги друзьям, чтобы не потерять деньги и не испортить отношения

Сначала реально оцените свои финансовые возможности. Одалживать рекомендуют только ту сумму, с которой вы готовы временно расстаться. Не стоит занимать средства, отложенные на оплату жилья, коммунальных услуг, лечение или финансовую «подушку безопасности».
Перед тем, как одолжить, договоритесь о сумме, сроке возврата и способе расчета. Четкие договоренности помогают избежать недоразумений в будущем.
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Если речь идет о значительной сумме, специалисты рекомендуют оформить нотариальную договоренность в письменном виде. Это не свидетельствует о недоверии, а только защищает интересы обеих сторон и помогает избежать споров.
Также не стесняйтесь напоминать о возврате долга по истечении согласованного срока, ведь договоренности должны выполняться.
Что делать, если деньги занимаете вы
Специалисты рекомендуют не брать взаймы больше, чем вы реально способны вернуть, а также заранее оценить свои возможности выполнить обязательства в определенный срок.
Если возникли трудности, не избегайте разговора. Предварительно сообщите о ситуации и предложите новый реалистичный график возврата.
Эксперты отмечают, что прозрачные правила, взаимное уважение и ответственное отношение к финансовым обязательствам помогают избежать конфликтов и не потерять ни деньги, ни дружбу.